Frank Cuesta da a entender que vuelve a tener cáncer

Frank Cuesta ha publicado varios vídeos en las redes sociales en los que sale sin pelo, motivo por el que ha preocupado a sus seguidores.

Ante el revuelo montado, Cuesta quiso manifestarse, aunque sus explicaciones prácticamente lograron el efecto contrario. "Muchos me estáis preguntando por qué no tengo pelo. He estado malo durante un tiempo, y por la medicina que me han dado, pues se te cae el pelo de todo el cuerpo".

El televisivo aventurero, que en 2015 contó que había tenido un cáncer, no obstante tranquilizó a sus seguidores: "Estoy bien, estoy bastante mejor. Está todo bien, hay que pelearse con todo y tirar para adelante", dijo.

Además, como en él es habitual, tiró de humor para definir su calvicie forzada, definiéndose como una nueva especie: Crotus Guarris Pelatus. "Crocus guarris pelatus es un bicho diferente. Algunos lo confundiréis con el Crocus guarris guarris, el original. Este bicho es el mismo que el original pero se le ha caído el pelo, y como se le ha caído le pelo está muy feo. Pero tiene una característica: tiene cosas muy parecidas al original. A los dos les gusta tocar los cojones a los animales y a los dos les gusta tocar los cojones en las redes sociales", aseguró.