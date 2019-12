Frank Cuesta vuelve a criticar a Greta Thunberg y su movimiento: "Sois unos putos vagos"

El presentador y herpetólogo Frank Cuesta ha vuelto a cargar contra la activista sueca Greta Thunberg, que el pasado viernes ofreció una rueda de prensa en Madrid junto a otros tres jóvenes del movimiento Juventud por el Clima (Fridays for Future), a quienes también ha incluido en la diana de sus reproches. "Lo que he visto ha sido patético", ha calificado Cuesta en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

El pasado fin de semana, con Thunberg todavía atravesando el océano para llegar a la Cumbre del Clima de Madrid, Cuesta parodiaba en otro vídeo a la adolescente, y la criticaba por acudir a "cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda".

En esta ocasión, el mensaje ha ido para Greta Thunberg y los otros representantes de Fridays for Future (Shari Crespi, Vanessa Nakate y Alejandro Martínez): "Este movimiento ya está politizado, y lo peor que le puede pasar a un movimiento así es que se politice. Debería de ser un movimiento libre y fresco. Y os han politizado y os están utilizando", ha manifestado.

En este sentido, se ha referido además a la protesta que tuvo lugar el pasado viernes en las calles de la capital, a la que acudieron unas 500.000 personas —según los organizadores—, y ha recalcado que este tipo de manifestaciones "deberían de ser contra el cambio climático, para cambiar las cosas, para hacer un mundo mejor, pero ya estáis politizados. Y no debería de ser así, es triste".

Cuesta se ha dirigido a los cuatro jóvenes de Fridays for Future para decirles: "Os hablo desde la experiencia. Para conseguir cosas, no se consiguen así. En el momento en que os politizáis, estáis jodidos. Porque no van a hacer más que jugar con vosotros, como han hecho hoy. Ha sido muy triste ver cuatro chavales ahí sentados, que parecía que se les había muerto el perro a los cuatro, en una actitud de pena".

Para el presentador, la única joven "que habló consecuentemente" en la rueda de prensa fue Vanessa Nakate, una joven de 22 años de Uganda, "pero porque viene de un país donde se pasa mal, donde se sufre". Respecto a los otros tres jóvenes, Cuesta los ha calificado de "tres chavales pijos, que pertenecen a países que viven de puta madre, se han criado de puta madre".

No obstante, también ha hablado desde el punto de vista del activismo y se ha referido a las palabras de Greta Thunberg al decir que en un año no han conseguido nada. "La están utilizando como una puñetera marioneta, lo que yo veo es una niña a la cual están manipulando. Que se ha ido en un catamarán por el Atlántico, ¿para demostrar qué? ¿Qué ha demostrado? ¿Que ha podido hacer el viaje sin emitir CO2? ¿Qué han ganado? Nada, un paripé y jugarse la vida".

"Si realmente os importa el medio ambiente, no hay que dejar el colegio los viernes ni dejar la universidad los viernes. Si realmente os importa, se hace de otra manera. Los políticos se están riendo de vosotros. Podéis hacer todas las manifestaciones que queráis, al final ellos están en el poder y hacen lo que quieran", ha indicado.

Para Cuesta, hacer huelga los viernes y no ir al colegio o la universidad "es una fiesta", y les ha lanzado una pregunta: "¿Realmente os importa? Porque para conseguir algo hay que trabajar", y ha remarcado que habla desde su experiencia como activista.

"Yo veo que con las manifestaciones no conseguís nada, como habéis dicho. ¿Y sabéis por qué? Porque este es un movimiento de vagos, es un movimiento de niños", ha valorado, y les ha aconsejado que si quieren algo "hay que trabajar". "¿Estáis en contra del cambio climático, de que el mundo esté sucio, de tanto plástico? Dejad de hacer el strike este los viernes y utilizad vuestro tiempo libre, el sábado y el domingo, para ir a bosques, a montes, a ríos, a pantanos, a mares, a playas, y limpiad el plástico, limpiad alrededor. De esa manera le pondréis la cara roja a los políticos y se empezarán a mover. De esa manera, sí que crearéis una atención del mundo de que estáis haciendo algo, pero ahora mismo dais la imagen de que sois unos putos vagos que lo único que no queréis es ir al colegio el viernes y que os importa una mierda. Porque en el mundo real, las cosas se consiguen trabajando. Y trabajar es utilizar vuestro propio tiempo y dinero para conseguir cosas", ha asegurado.

Asimismo, ha manifestado que en el momento en el que a una protesta acuden "actores, actrices, que tendrán su propio avión privado, políticos que están ahí para la foto y decir que les importa... En el momento en que metéis a toda esa gente ya no sois chavales, estáis politizados. Y es una pena, porque lo que empezó siendo un movimiento bonito, se ha convertido en un circo. Vosotros que sois jóvenes no deberíais convertiros tan pronto en los payasos del circo de los políticos", ha concluido Cuesta el vídeo.