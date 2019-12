La triste historia detrás del famoso 'hit' navideño de Mariah Carey

Junto a los villancicos tradicionales, no hay Navidad en la que no suene la canción All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Gracias a este popular tema, Carey ha ganado más de 60 millones de dólares en royalties desde que se estrenó en 1994, según The Economist. Ahora, con motivo del 25 aniversario del lanzamiento de este clásico navideño, Amazon Music ha publicado un minidocumental que ahonda en el origen de esta canción.

En él, la artista estadounidense cuenta cómo su infancia marcó profundamente su visión acerca de la Navidad. "Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año", cuenta a cámara, tumbada en un sofá y con un vestido rojo.

Su madre, añade, era la excepción: "Intentaba hacer la Navidad divertida, pero no teníamos mucho dinero, así que a veces envolvía fruta o lo que fuese. Y entonces pensaba: 'Cuando crezca, no voy a permitir que esto ocurra, cada año tendré una Navidad perfecta".

Carey revela además la "conexión emocional" que ha sentido siempre con la Navidad. "No tenía que ver con los regalos, sino con el optimismo y el espíritu que derrocha esta festividad y la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz con la Navidad", manifiesta.

De este modo, en 1994 le llegó la oportunidad de grabar un disco navideño. Carey ya era entonces una artista consagrada con tres álbumes de estudio a sus espaldas.

"Se me acercó la compañía discográfica y me propuso hacer un disco navideño. "Pensé: '¿esto no es algo que le suelen ofrecer a los artistas más adelante en sus carreras? No lo entendí muy bien, pero en retrospectiva fue una idea muy buena", sostiene.

Sin embargo, Carey no quería que este álbum estuviese lleno de versiones de clásicos navideños y optó por crear desde cero todas las canciones. "Esto conllevaba un riesgo", apunta el periodista de Billboard Gary Trust. "Sacarse de la manga una canción navideña que se convierta en un éxito es casi imposible", agrega en dicho documental el productor Randy Jackson.

Así fue cómo la cantante se encerró en un pequeño cuarto de su casa de Nueva York con un teclado y se puso manos a la obra. Aunque en el documental reconoce que es una "pianista pésima", asegura que a veces "surgen cosas buenas por casualidad". De este modo se creó la melodía y letra de la popular canción, en pleno mes de agosto.

Para Shirley Harperlin, editora ejecutiva de música de Variety, "surgió de una forma rápida y orgánica, algo que suele ocurrir con las mejores canciones".