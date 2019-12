Consultar el horóscopo de hoy: domingo 15 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 15 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Intenta seguir por tu camino y no estar todo el rato pensando en lo que hacen los demás. Una persona te dará hoy una clave muy interesante en este sentido que te resultará muy útil para tu tranquilidad interior. Buen día para leer y hacer pequeñas cosas en el hogar.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?Tauro

A pesar del bullicio exterior, no será hoy una jornada en la que te apetezca demasiado mezclarte con fiestas o celebraciones y por eso vas a huir de todo lo que signifique ruido o mucha gente concentrada en un mismo sitio. Disfrutarás de esa calma.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?Géminis

Te gustará comprobar cómo se acuerda de ti alguien que hace mucho tiempo no veías y que por casualidad se va a cruzar de nuevo en tu camino. Su afecto te llegará por wasap o por otras redes sociales en las que vas a tener otros contactos muy agradables.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?Cáncer

No piensas en hacerle un favor que te ha pedido alguien que no se portó bien en el pasado contigo y que ahora te necesita. Desde luego, si se trata de cuestiones de dinero, préstamos, no es aconsejable que lo hagas. Podrías llevarte de nuevo un disgusto.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?Leo

Tu sentimiento de independencia será hoy bastante fuerte y lo vas a demostrar porque no querrás hacer algo que tu familia trata de imponerte. Lo mejor es que les hagas ver lo que necesitas con todo el amor del mundo y no con desdén o rebeldía.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?Virgo

La simpatía será hoy una de las claves de tu jornada y vas a desplegar, además, un sentido de la responsabilidad muy práctica. Ayudará a organizar cualquier evento en el que además lo vas a pasar muy bien. Hay muchas sonrisas y buenas acciones cerca de ti.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?Libra

Te darán las gracias por algo que has hecho y que supone mucho para una persona a la que ayudas a pasar un mal trago. Quizá creas que lo que haces es frívolo, pero rodearás de mucha alegría a la gente que disfruta con tu manera de hacer o con algo artístico.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?Escorpio

Es conveniente que no dejes el ejercicio por estar de vacaciones ya que luego sería mucho más complicado que lo retomaras. Vencerás esa pereza pensando en lo bueno que haces por tu organismo y en lo que te aporta esa vida saludable.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?Sagitario

Aunque a veces no lo sepas ver, tienes un potencial escondido que debes sacar a la luz. Busca el campo que te gusta y ponte a trabajar en él. Explora, indaga, aprende y trabaja en este sentido y no tengas miedo a equivocarte. Si lo haces, vuelve a intentarlo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?Capricornio

Estarás muy sensible a ciertos comentarios y quizá te llegue una noticia algo triste que te apartará de tus planes de hoy por lo que andarás con la energía un poco baja. En cuanto puedas, vuelve a tu casa o busca alguien que te reciba con una sonrisa y te consuele.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?Acuario

Ten muy en cuenta hoy los intereses de los demás y cómo quieren hacer las cosas. Si se trata de un viaje con amigos o la familia no podrás imponer todo el rato tus deseos, debes adaptarte a lo que decida la mayoría. Si tienes sentido del grupo y empatía lo pasarás mejor.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?Piscis

Evitas cualquier discusión con alguien de la familia porque hoy no tienes ninguna intención de ponerte de mal humor. Le darás a las cosas la importancia justa y esa es una actitud magnífica. Por la mañana, no dejes de dar un buen paseo relajante.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?