Declaran culpable a una mujer que mató a su pareja cuando le dijo que la iba a dejar

El jurado ha declarado culpable de un delito de homicidio a la mujer acusada de matar a su pareja, en octubre de 2017, cuando él le dijo que la iba a dejar. La víctima llegó a grabar el sonido de la agresión que estaba sufriendo con su teléfono móvil.

Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2017 en el domicilio que la pareja compartía en la ciudad de Valencia. Aquel día la joven, que había consumido ese día en compañía de la víctima y otros amigos alcohol y cocaína, cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó a su compañero sentimental después de que este le comunicara que quería poner fin a la relación, según el relato fiscal, que pedía una pena de 12 años y medio de prisión.

El jurado ha declarado culpable a la acusada y considera probado que actuó con los agravantes de parentesco y abuso de superioridad.

Durante el juicio, celebrado en la Audiencia de Valencia, la acusada afirmó que solo cogió el cuchillo para amenazarle y que no recordaba cómo sucedió todo porque iba "muy bebida": "Puede que se clavara el cuchillo accidentalmente", llegó a manifestar.

"Él dijo algo y cuando lo miré, lo vi con sangre", dijo, al tiempo que afirmó que se asomó por la ventana para pedir ayuda a una vecina tras decirle que "no sabía lo que había pasado".

"No me planteé huir porque no había hecho nada", añadió, al tiempo que declaró que tras el suceso, se bajó en el ascensor con la víctima hasta que luego llegó la Policía. La mujer manifestó en la vista que la víctima "a veces" la "obligaba" a mantener relaciones sexuales y le "pegaba".