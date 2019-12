Adif no concreta plazos para la llegada del AVE a Galicia, pero defiende el "ritmo frenético" de las obras

Lo ha hecho en una rueda de prensa ofrecida junto al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, con motivo de una reunión para abordar las inversiones de Adif en la Comunidad. Preguntada si no hay un horizonte temporal para la llegada a Ourense, ha admitido que no lo hay. "No, porque las pruebas no han empezado", ha expuesto.

Con todo, se ha mostrado "optimista" por los resultados obtenidos en los tramos en los que sí se han realizado y por el hecho de que sea una línea "con la misma tecnología". Mientras, y en respuesta a las críticas desde la Administración autonómica sobre los plazos, ha asegurado que "conocen el trabajo que estamos haciendo".

"Con nosotros no son nada críticos, hay una relación de lealtad técnica", ha sentenciado a este respecto. De esta infraestructura, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha expuesto, a su vez, que "no hay marcha atrás" y que los trabajos van "al ritmo marcado". "Con la velocidad establecida por los plazos", ha apostillado.

ESTADO DE LAS OBRAS

En la comparecencia ofrecida por ambos, la presidenta de Adif ha detallado el estado de las obras, explicando que se trabaja para tener en todos los tramos los sistemas de seguridad ERTMS nivel 2 y ASFA.

De las pruebas hasta Pedralba de la Pradería (Zamora), ha dicho que "están yendo muy bien" y ha explicado que la previsión es contrastar el funcionamiento de la vía entre Zamora y Pedralba entre enero y febrero a 300 kilómetros por hora, con las pruebas de fiabilidad y de estrés de la línea, formación de maquinistas y entrega de documentación a continuación.

"Para final de la primavera, ese es el horizonte", ha afirmado sobre la puesta en servicio de la línea hasta Pedralba, aunque apelando a la "prudencia" en relación a los plazos. De este punto hasta Taboadela (Ourense), se trabaja, según ha explicado, con cinco equipos humanos, que instalan un kilómetro de vía en placa cada día, al tiempo que se coordina con el montaje de la catenaria, para preparar la puesta en marcha simultánea de ambas vías, la derecha y la izquierda.

Al respecto, ha explicado que las pruebas de carga empezarán "en marzo" en este último tramo. "Estamos convencidos de que las pruebas se nos van a dar todavía mejor", ha insistido la presidenta de Adif, quien ha recalcado que no hay en España una obra con "tal ritmo frenético".

ESTACIÓN INTERMODAL DE A CORUÑA

En otro orden de cosas, y preguntada por la estación intermodal de A Coruña, Pardo de Vera ha explicado que "falta la aprobación definitiva en Consejo de Ministros". En cuanto a la conexión ferroviaria al puerto exterior, ha defendido que Adif no concibe "el Corredor Atlántico Ferroviario sin la conexión a los puertos". "Otra cosa es cómo se consensúa la financiación", ha apostillado.