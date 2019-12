PP pide rechazar un pacto de investidura que cuestione la unidad de España y ve "cutre" la actitud de Sánchez

20M EP

El Grupo Parlamentario Popular llevará al próximo Pleno de las Cortes, que se celebrará los próximos 17 y 18 de diciembre, una Proposición no de Ley (PNL) en la que buscará la unanimidad de Castilla y León frente a un pacto de investidura que cuestione la unidad de España, la Constitución o no reconozca que "no hay conflicto político" con Cataluña.