Horno Arguiñano, Santos Ochoa, May Deco, Frikomics y El Koala Verde, III Premios Comercio Excelente de Logroño

Los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2019' reconocen la labor de quienes han desarrollado durante muchos años su trabajo en la ciudad y cuentan con una trayectoria relevante, así como a aquellos profesionales que han incluidos elementos innovadores, diferenciales y de mejora en la atención a los clientes.

En esta tercera edición han concurrido 23 candidaturas a las cinco modalidades, divididas en dos categorías: los premios honoríficos, de reconocimiento a la labor de los comerciantes y que se representa mediante un diploma y una placa conmemorativa; y los de mérito, que reconocen una acción o labor concreta y que se reconocen con una dotación económica de 1.000 euros, un diploma y una placa conmemorativa.

LOS GALARDONADOS.

Eduardo Villar ha sido reconocido con el 'Premio Honorífico a la Mejor Trayectoria Individual'. En 2007 se hizo cargo de la gestión de Horno Arguiñano, panadería que regenta en la actualidad.

El jurado destaca su "continua formación en el sector panadero y su implicación en actividades, ferias y proyectos a nivel nacional e internacional". Eduardo Villar es presidente de la Asociación de Fabricantes y expendedores de Pan de La Rioja (ARFEPÁN) y es uno de los impulsores de la marca colectiva de calidad Pan Sobado de La Rioja.

Santos Ochoa ha sido 'Premio Honorífico a la Continuidad Empresarial'. Fundado en 1915, este establecimiento ha ido evolucionando en su actividad a lo largo de los años, adaptándose a las condiciones del mercado, llegando a tener 11 tiendas y 6 franquicias.

Cuenta con cuatro generaciones al frente del comercio en sus 104 años y un equipo humano de más de 60 personas. El jurado ha valorado "su trayectoria y su gran acción cultural (presentaciones club de lectura, firmas de libros, etc.) y fomento de la lectura entre los más pequeños".

May Deco ha logrado el 'Premio al Mérito a la Mejor Campaña Comercial'. Esta tienda de mobiliario único y personalizable de la diseñadora May Arratia patrocina actualmente un equipo deportivo femenino profesional, el vigente campeón de todos los títulos nacionales de voleibol: el May Deco Voleibol Logroño.

Además, impulsa la creatividad y la cultura acogiendo obras de artistas regionales y nacionales y colaborando con la Escuela Superior de Diseño de La Rioja.

El 'Premio al Mérito a la Mejor Reputación Online' ha sido para Frikomics. Esta librería especializada en cómics, juegos de mesa y regalos frikis originales está presente en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter con 42.000, 12.000 y 4.000 seguidores, respectivamente. Además, cuenta con una APP con más de 1.000 descargas hasta la fecha.

Desde todas estas plataformas sus clientes pueden comprar, reservar o valorar productos entre otros, así como disfrutar de actualizaciones diarias. Destaca el hecho de que ha alcanzado un excelente posicionamiento en Google gracias a las propias reseñas de sus compradores (4,7 sobre 5 en el ranking de puntuaciones).

Por último, El Koala Verde ha sido 'Premio al Mérito al Mejor Comercio Adaptado'. Esta tienda de ropa premamá y de lactancia, de portabebés y de artículos de crianza sostenible está claramente adaptada y enfocada a las familias, pues ofrece zona de lactancia, área de juegos, un probador amplio y un cambiador, entre otros espacios.

Por todo ello y por impulsar valores como "moda ética" y colaborar con comercios de su área comercial, el jurado le ha hecho merecedor del premio.

INTERVENCIONES.

Como ha recalcado el alcalde, "Logroño cuenta con un entramado de comercio local muy importante, tanto para nuestra sociedad como para nuestra propia economía, siendo uno de los motores de la ciudad".

Por ello, ha añadido "este tipo de iniciativas, que reconocen su labor y su contribución al desarrollo de nuestra ciudad, resultan fundamentales para mantener e incentivar la iniciativa y el afán de superación de nuestros comerciantes".

Unos comerciantes, en palabras de Hermoso de Mendoza, "que no solo destacan por su trato especializado y por ofrecer productos de calidad, sino también por su gran capacidad de adaptación en un entorno comercial cambiante y en constante evolución".

Por su parte, Julio Rubio ha comentado que "el comercio hace ciudad. El comercio es ya en sí un premio, tener comercio vivo es un premio para una ciudad, una recompensa para una sociedad".

"Nada más natural por tanto que devolver lo prestado y reunirnos hoy en este acto de entrega de galardones a algunos comercios, que saben aunar negocio y socialización, que son empresa sin dejar de promover las relaciones humanas, en un mundo en que la tendencia nos arrastra a la especulación y a una virtualización deshumanizada", ha incidido.

El jurado ha estado compuesto por Esmeralda Campos León, concejala de Economía, Hacienda, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Logroño; Cristina Olarte, directora de la Cátedra de Comercio; Cristina Olarte; Jorge Pelegrín Borondo, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja; y María Alesanco Llorente, del equipo de la Cátedra de Comercio de la UR.

La gala, que ha tenido lugar en el Espacio Lagares, se ha convertido en un homenaje al comercio local logroñés, que con su labor diaria contribuye al desarrollo de la capital riojana.

CÁTEDRA DE COMERCIO.

La Cátedra Extraordinaria de Comercio nació en 2010 a iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño para apoyar e impulsar el comercio minorista de la ciudad mediante la formación y la investigación.

En la actualidad cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, cuyo convenio de colaboración con la Universidad de La Rioja permite financiar las actividades de la Cátedra Extraordinaria de Comercio hasta 2020.

Dirigida por Cristina Olarte, profesora del Área de Investigación y Comercialización de Mercados de la Universidad de La Rioja, la Cátedra Extraordinaria de Comercio desarrolla actividades en tres ejes principales: la investigación (con énfasis en los nuevos modos de atención al cliente y la influencia de las nuevas tecnologías), la transferencia de conocimiento (con actividades de formación para el sector) y la difusión (por medio de premios al comercio, entre otras actividades).