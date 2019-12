El PP critica que los presupuestos para 2020 están hechos "en contra" de las necesidades de Extremadura

Así, ha considerado León que las cuentas son un "auténtico artefacto nocivo y peligroso" para el futuro de la comunidad y de sus ciudadanos, ya que están realizadas "de espaldas a los grandes problemas" extremeños como son la pobreza, el paro o la despoblación.

El diputado 'popular' ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha valorado la segunda jornada de comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar las principales líneas del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura.

También ha indicado que la actual situación, que ha calificado de "dura", podría llegar a ser peor en el caso de no poner remedio, algo que, en su opinión, no hacen estas cuentas.

En esta línea, Laureano León ha criticado el "empleo electoral" que crea la Junta gobernada por el PSOE y que se caracteriza por ser "precario y temporal", y que, una vez que pasan las elecciones, los beneficiarios de esos contratos pasan a engrosar las listas del paro.

"Nuestro gobierno ha cambiado paz social por retroceso social", ha criticado, momento en el que ha reiterado que la "partida única" para sindicatos y patronal incumple la Ley sobre participación Institucional de los Agentes Sociales más representativos.

En esta línea, y a preguntas de los medios por el hecho de que el PSOE emplazara este pasado miércoles al PP a acudir a los tribunales si entienden los 'populares' que no se cumple con la ley, León ha asegurado que a su partido no le gusta judicializar la vida política, pero se ha mostrado convencido de que se incumple preceptos legales y no descarta presentar los "recursos" que estimen oportunos.

"Si nos gustaría ver los informes jurídicos, los tres controles que tienen los presupuestos con respecto a este asunto. Nos gustaría ver el informe de la Intervención General de la Junta, del Gabinete Jurídico de la Junta y de la Secretaría General", ha dicho.

CRITICA LAS "GRANDES LAGUNAS" DE LAS CUENTAS

Asimismo, Laureano León ha condenado que en las cuentas para 2020 haya "cero euros" para políticas de fomento de la natalidad, no se incorporen nuevos fondos para los jóvenes que se quieran incorporar al sector agrario, además de lamentar que los centros de atención a la discapacidad estén colapsados, entre otras variables.

Por otro lado, y en relación al área de Educación, también ha criticado León que las infraestructuras educativas se "perpetúen en el tiempo", ya que no se ejecutan las inversiones previstas en cuentas anteriores.

Por ello, ha aseverado que el proyecto de presupuestos para 2020 está lleno de "grandes lagunas" que deben poner de manifiesto una oposición que se considere "seria y responsable".

"Estos presupuestos van a salir -dada la mayoría absoluta del PSOE-, pero no son la solución de Extremadura. Vamos a perder un año, un año vital dentro de ese contexto económico adverso que todas las comunidades autónomas van a tener que afrontarlo pero lo que más nos preocupa es que tenemos más grasa de Junta y menos Extremadura", ha apuntado.