Marín (PP): "La consejera debe dar explicaciones a los bajoaragoneses por la paralización del Hospital de Alcañiz"

Miembros del PP de Teruel se ha desplazado este martes al municipio de Alcañiz para mostrar su "solidaridad" con los 75.000 bajoaragoneses que siguen esperando la construcción del nuevo hospital, "una infraestructura que, a fecha de hoy, se encuentra paralizada y en claro riesgo de rescisión del contrato de construcción", ha indicado este partido en una nota de prensa.

Ha añadido que hay un sentir generalizado de preocupación entre todos los habitantes de este territorio de la provincia de Teruel, que también ha sido manifestado por los alcaldes de Calanda y Albalate del Arzobispo, Alberto Herrero e Isabel Arnas, respectivamente, así como por los concejales de Alcañiz y Andorra, Juan Carlos Gracia Suso y José Carlos Laguarda.

Marín ha criticado que por parte del Gobierno de Aragón "solo hay opacidad, falta de transparencia y ausencias" respecto a una infraestructura sanitaria "fundamental" para la provincia de Teruel y por eso ha reclamado que la consejera de Sanidad que "dé la cara" y acuda a Alcañiz a resolver todos los interrogantes que tiene la ciudadanía con respecto a una infraestructura que debería estar finalizada en el año 2021.

La diputada ha comentado que se desconoce qué soluciones va a poner el Gobierno de Aragón, "qué líneas rojas ha trazado, si es que ha puesto alguna, qué propuestas ha puesto encima de la mesa la empresa adjudicataria y tampoco los contenidos de las reuniones que se han mantenido en todo este tiempo".

"No tenemos ninguna información de un asunto que es de vital importancia para Alcañiz, el Bajo Aragón y la provincia de Teruel", ha complementado. También ha puesto el foco en las "ausencias" que se han producido en todo este tiempo ya que, además de no visitar Alcañiz, la tampoco estuvo presente el lunes, 2 de diciembre, en una reunión que hubo entre el Departamento de Sanidad y la empresa adjudicataria.

"No sabemos dónde estuvo y por qué no asistió a esa cita, que creemos que es la más trascendental que ha habido", ha incidido Marín, al tiempo que se le ha preguntado "qué era más importante para su Departamento que hizo que no se molestara en asistir".

RESPONSABILIDAD

La diputada del PP ha aprovechado su visita a la capital del Bajo Aragón para reclamar a la consejera Ventura "responsabilidad" y también "que venga a Alcañiz a explicar a los bajoaragoneses qué está pasando con esta obra, cuál es el presente y el futuro de esta infraestructura y qué medidas va a poner en marcha el Gobierno de Aragón para que no se rescinda el contrato".

Si este hecho se produjera, ha agregado, "no se podrá acabar la obra en el plazo previsto". Al respecto, ha recordado que diez meses después de la visita de la consejera Ventura en plena precampaña de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, concretamente en el mes de febrero, la situación actual es "un hospital parado, problemas con la adjudicataria y el silencio del Gobierno de Aragón".

También ha aludido al comportamiento del alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quien "se reunió con la consejera y no sabemos nada más de los asuntos tratados, de las soluciones planteadas y los argumentos que se esgrimen para tomar alguna decisión".

Marín también ha echado "de menos" a muchas de las personas que en 2014 y 2015 se manifestaban todos los días por construcción del Hospital de Alcañiz, a quienes ahora "no se les ve". "Algunos de ellos están sentados en los escaños del Parlamento y no han abierto la boca", ha remachado.