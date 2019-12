Las canciones más inolvidables del dúo sueco Roxette

Este miércoles se conocía la trágica noticia para el mundo de la música del fallecimiento de Marie Fredriksson a los 61 años. Vocalista del dúo de pop-rock sueco Roxette, Fredriksson llevaba luchando contra un tumor cerebral desde 2002.

Muchas de las canciones de su prolífica carrera se han convertido casi en himnos para una generación. Por ello, la mejor manera de recordarla es haciendo un repaso de esos temas, alguno de ellos incluidos en el recopilatorio de grandes éxitos Don't Bore Us, Get to the Chorus! que vio la luz en octubre de 1995.

1. How do you do?

La provocativa "How do you do" encabeza esta lista. Se trata del primer single de Tourism: Songs from Studios, Stages, Hotelrooms & Other Strange Places, un álbum publicado en agosto de 1992. La canción estuvo en lo más alto del Billboard Hot 100 durante ocho semanas y estuvo en la posición #58 en los Estados Unidos.

2. Sleeping in my car

La otra parte de Roxette, Per Gessle, apareció con esta canción que había compuesto cuando estaban acabando las sesiones de grabación del álbumCrash! Boom! Bang! Finalmente, la productora, EMI, decidió elegirla como el primer sencillo de la nueva placa. Sin embargo la letra de la canción no pasó el filtro de la censura y tuvo que ser modificada bajo solicitud de las autoridades para el show del grupo en China en 1995, aunque el grupo decidió interpretarla en su versión original.

3. Listen to your heart

También escrita por Gessle, Listen to your heart, que ha sido versionada, entre otros, por el casting de la serie Glee,forma parte de Look Sharp!, el segundo álbum de la banda, que vio la luz de 1988. Además, se relanzó en castellano en el álbum Baladas en español de 1996.

4. Fading Like A Flower (Every Time You Leave)

La más triste de las canciones que aquí se citan fue publicada como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Joyride, en 1991. Durante julio de ese mismo año, la canción estuvo una semana en el número 2 de la lista Billboard Hot 100, siendo superado solo por el tema (Everything I Do) I Do It For You de Bryan Adams en Estados Unidos.

5. Spending my time

Esta canción fue editada como cuarto sencillo del álbum Joyride. Pese a que durante su grabación, Per Gessle y Marie Fredriksson pensaban que sería el mayor éxito de su carrera, en su fecha de lanzamiento y por cambios en la directiva de su casa discográfica, se produjeron recortes en la promoción de la balada. Aún así, esta logró entrar en los Top 10 en Canadá y Alemania, a los Top 20 en Japón, al Top 30 en el Reino Unido y al Top 40 en Estados Unidos. Su versión en español, Un día sin ti, vio la luz en 1996 con el álbum Baladas en español.