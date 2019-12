La curiosa forma que tiene Ares Teixidó de celebrar la ruptura con su novio: en Instagram y de viaje juntos a Filipinas

Que una relación sentimental se acabe, está a la orden del día. Pero que ambos protagonistas de la frustrada historia de amor lo celebren yéndose de viaje no es tan habitual.

Sin embargo, Arex Teixidó y su ya expareja, Albert Estragués, han querido celebrar su ruptura con un "viaje soñado" por ambos desde que se conocieron. Ahora, aunque no están juntos, lo han hecho realidad, ya como ex.

Además, la presentadora y colaboradora lo ha compartido con sus seguidores en Instagram.

Ares Teixidó INSTAGRAM

"Estamos de despedida de solteros. Hay gente que hace despedida para casarse y nosotros la hacemos para separarnos. Cuidando el final. ¿Por qué no?", empieza la serie de vídeos la catalana, sobre una cama y en la compañía del que, en esos momentos, ya es su exnovio.

"Es una pena, pero nos hemos dado cuenta de que el amor no es suficiente. Nos queremos mucho, pero no puede ser. Lo vamos a celebrar, pero no cómo estáis pensando. Esa despedida, no. Está todo bien, todo en orden. Es una pena porque este cabrón era el mejor amigo que tenía y ahora mierda para ti y a mí".

A través de la misma vía, las redes sociales, sus fans le han hecho llegar sus ánimos y han ensalzado la madurez de ambos a la hora de afrontar este duro trago.