Los socios de Gobierno valoran los primeros cien días de gestión mientras Navarra Suma los ve un "desastre"

Coincidiendo con la comparecencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, para hacer balance de estos cien primeros días, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que "la presidenta no pierde ocasión de hacer un mitin, es consciente de que está siendo un fracaso de Gobierno absoluto".

Pérez-Nievas ha dicho que la presidenta "puede hacer todas las charlas y ruedas de prensa que quiera, pero este Gobierno no está funcionando, no tiene mayorías y pretende enmascararlo". "Hasta ahora este Gobierno no ha hecho nada, salvo contradecir punto por punto todas las políticas con las que se presentó el PSN a las elecciones de 2019. El Gobierno es un desastre, es un Gobierno fallido, no tiene ninguna credibilidad social. Chivite no está siendo la presidenta de los navarros", ha afirmado.

Por contra, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido que "se ha emprendido un camino nuevo dentro de esta Comunidad, es un tiempo marcado por el diálogo, la asunción de la pluralidad de nuestra tierra y la convivencia".

Alzórriz ha defendido que el Gobierno "ha realizado acciones que marcan el camino a seguir, se ha pagado el grado a los interinos, se va a pagar a las madres el dinero que corresponde por las deducciones en las prestaciones por maternidad, se ha contratado a profesores para mejorar la atención en los centros educativos, se ha aprobado el máximo número de ofertas públicas de empleo que permite la ley, se ha hecho una moratoria a la apertura de las salas de apuesta". "Con una minoría parlamentaria se están haciendo cuestiones importantes para mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha destacado que éstos han sido "unos meses de Gobierno que han alejado aquellos pretendidos fantasmas sobre desencuentros entre socios de gobierno y van consolidando lo que la ciudadanía decidió en mayo, un cambio de protagonistas, nuevos inputs políticos y un gobierno basado en dos elementos fundamentales: políticas de progreso y reconocimiento de la pluralidad de Navarra".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que, si se comparan las medidas anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días con las medidas efectivamente adoptadas, la presidenta "tendrá que hacer una valoración de insuficiente, no ha llegado al aprobado en los parámetros que ella misma fijó". "Es un Gobierno al que le falta mucho rodaje y le falta decir qué rumbo quiere para esta legislatura. El Gobierno no puede estar toda la legislatura ley a ley esperando a ver qué va a pasar, el contenido del acuerdo programático no lo puede sacar adelante con Navarra Suma", ha dicho.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que el Ejecutivo "ha tenido que afrontar diferentes procesos que no dependían de este Gobierno, como unas elecciones generales y diferentes sentencias que cuestionaban el corazón del consenso de sus socios, pero este Gobierno consiguió mantener la unidad". "Es la valoración principal, porque a nivel político en cien días no se puede valorar. Estamos hablando de transformaciones de calado que requieren de más tiempo. Todos los factores externos que resultaban una amenaza real a la cohesión de este Gobierno han sido superados con éxito", ha señalado.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "cien días son pocos para hacer una valoración definitiva de lo que va a ocurrir con este Gobierno, hay luces y sombras, y lo que nos preocupan son las sombras, y una sombra importante es todo lo que tiene que ver con la política fiscal".