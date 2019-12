Castelló està aquest dilluns en avís per vents que poden arribar als 100 km/h

L'interior nord de la província de Castelló està aquest dilluns en avís taronja per forts vents que poden arribar als 100 quilòmetres per hora mentre que litoral nord i l'interior sud estan en nivell groc ja que oscil·laran entre els 80 i els 90 quilòmetres per hora, segons la predicció d'Aemet.