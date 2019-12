La Guàrdia Civil reprèn aquest dilluns la cerca del cos de Marta Calvo

Els agents van paralitzar aquest dissabte la cerca, en primer lloc, per a estudiar noves pistes i, en segon terme, davant el fanguer del terreny com a conseqüència de les fortes pluges i els treballs de cerca es reprendran hui.

Jorge Ignacio P.J., qui no assumeix que matara la jove, ja que manté que va ser una cosa accidental en el transcurs d'un episodi de sexe i cocaïna, va ingressar el divendres a la presó després d'ordenar-ho la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d'Alzira (València), en funcions de guàrdia.

L'home, de 38 anys, va demanar perdó a la jutgessa per la seua forma d'actuar i després es va acollir al seu dret a no declarar en una causa que està oberta per un delicte d'homicidi, sense perjuí d'ulterior qualificació. La magistrada de guàrdia s'inhibirà de les diligències en favor del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 d'Alzira.

Jorge Ignacio P.J. es va entregar el dimecres de matinada en la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent, localitat propera a Manuel, on tenia una casa llogada en la qual havia quedat a través d'internet amb la jove, que va enviar a la seua mare la seua ubicació per WhatsApp.

Des de l'endemà passat, el 9 de novembre, la xica figura com a desapareguda. Les tasques de cerca, amb participació de fins els 150 efectius de diferents servicis de la Guàrdia Civil i de la Unitat Militar d'Emergències, es van estendre també a l'Olleria, on el sospitós va viure en una altra casa de lloguer.

En una primera declaració, el principal sospitós del que s'investiga com una mort violenta va confessar davant els agents que hi havia "desmembrat" el cos de la jove i ho havia llançat a diversos contenidors.

Després d'açò, el jove, qui en cap moment ha assumit l'autoria de la mort de la víctima, va declarar que va ser una cosa accidental en un episodi de sexe i cocaïna.

UN ALTRE SUCCÉS ANTERIOR

El nom de Jorge Ignacio P.J. apareix relacionat amb un succés anterior en el qual va morir una dona que exercia la prostitució en una casa de cites de València. Els fets van succeir el 25 de març, quan es va rebre un avís en la Policia perquè una dona estava patint convulsions i el client que havia estat amb ella havia abandonat precipitadamente la vivenda.

Fins al lloc es van desplaçar Policia Nacional, Policia Local i efectius sanitaris que van traslladar la dona a l'hospital on va quedar ingressada en coma induït fins que va morir el 3 d'abril.

Les companyes de la morta havien facilitat les característiques físiques de l'home que va estar amb la víctima i que havia sigut el seu únic client. La Policia va acabar tenint coneixement que aquest home podia ser Jorge Ignacio P.J., no obstant açò en el moment de conéixer la seua identitat, es disposava ja de l'informe de l'autòpsia que revelava que la morta va morir com a conseqüència d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents, per la qual cosa l'home no va arribar a ser ni interrogat ni investigat, segons fonts policials.