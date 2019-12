Consultar el horóscopo de hoy: lunes 9 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 9 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has escogido una opción en la que nadie reparaba, pero que te está abriendo un camino inesperado y muy eficaz para llegar a donde tu deseas y eso te hace sentirte diferente, pero con mucha fuerza y empuje. Confías ahora mucho en tus posibilidades.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?Tauro

No le sigas la corriente a alguien que no juega demasiado limpio y que no deja claro lo que quiere de ti. Es momento de ser precavido y no arriesgar nada en ningún sentido hasta que pase un poco de tiempo. Observa todo antes de actuar u opinar en voz alta.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?Géminis

Hoy debes estar alerta y tener cuidado con ciertos contratiempos que pueden llegar por no haber previsto el tiempo necesario para hacer unas gestiones o un encargo que es un poco tedioso o complicado. Si alguien te pide un favor, no se lo niegues.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?Cáncer

No te hará demasiada gracia recibir ciertas órdenes en el trabajo, pero tendrás que aceptarlo sin rechistar. No lo guardes todo para ti y procura desahogarte en tu círculo más íntimo. Lo necesitas y te vendrá bien, pero no te quejes en exceso, solo lo justo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?Leo

Cada vez que te planteas ese cambio que sabes es necesario que hagas, te quedas bloqueado. Piensa si no necesitas algo de ayuda para encauzar bien la manera de abordarlo, porque es posible, no lo dudes. Lo conseguirás cuando reconozcas tus fallos y los rectifiques.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?Virgo

Estás preparando un viaje o una salida en estos próximos días y puede que te encuentres algún inconveniente de última hora. Un amigo o un compañero te va a ayudar a solucionarlo más pronto de lo que crees. Debes estar dispuesto a escucharle.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?Libra

Desahogarte con personas de toda confianza es lo que te apetecerá hoy tras una discusión o un momento tenso que probablemente va a surgir a lo largo de la mañana. Eso te vendrá muy bien, te escucharán y te apoyarán. Verás como te vas relajando poco a poco.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?Escorpio

No te pongas de mal humor si hoy tienes que cumplir primero con la obligación y después con la diversión. Piensa que si el tiempo de ocio hoy es corto, en los próximos días vas a disfrutar de todo él. Y tienes muchas posibilidades de pasarlo bien.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?Sagitario

En muchas ocasiones, una cierta naturaleza dual te hace estar un poco entre dos mundos, o dos aspectos de la realidad. Esto estará hoy muy potenciado y puede que te lleve a no ver las cosas con objetividad. Debes poner distancia, reposar mentalmente.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?Capricornio

Cuidado con ciertos planteamientos un poco radicales que puede que no gusten a alguien cercano que colabora contigo en un negocio o en un trabajo. Debes intentar hoy ser más flexible, abrir tu mente y dejar que todos contribuyan con sus ideas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?Acuario

Si tienes un trabajo por poco tiempo, piensa que no es tan malo como parece y procura sacar la mejor parte que tenga, como por ejemplo el ahorro que puedes hacer y que te vendrá muy bien para el futuro. Tendrás más oportunidades más adelante.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?Piscis

No dejes que cierta parte de tu pasado pueda regresar ante ti y te ponga triste por algunas cosas que ya no son como antes y que quizá no puedas hacer de la misma manera. Toca asumirlo y mirar al futuro. Busca otras opciones que resulten más aptas a tus circunstancias.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?