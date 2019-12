La monumental bronca de Chicote en 'Pesadilla en la cocina': "¿Quién cojones querría tenerte cerca?"

La nueva entrega de Pesadilla en la cocina transcurrió este jueves en el restaurante italiano Reina Mariana, situado en el centro de Valencia y regentado por la familia San Filippo, formada por Piero, Patricia y sus hijos Elisabetta, Marco y Salvatore, quien, tras cambiar la carta del negocio, propició el declive del local.

Por ello, Alberto Chicote acudió a la llamada de auxilio de la familia siciliana, que le acogió con los brazos abiertos y le sirvió algunas de sus especialidades culinarias, que no fueron del agrado del chef: "Me lo comería todo, pero no volvería", opinó el madrileño antes de saber que lo peor estaba por venir.

Y es que el presentador no congenió con el hijo mayor, Salvatore, quien se dirigía constantemente a su familia a base de insultos, gritos y gestos de desprecio, lo que agudizaba la falta de entendimiento en cada servicio, donde reinaban la desorganización, la lentitud y los nervios de un bloqueado Piero.

‼ Salvo quiere demostrar a @albertochicote que él cocina mejor que su padre Piero e inicia una guerra de egos. ¿Resultado? 🤔 #pesadillareinahttps://t.co/40hrWcPbKK — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) December 12, 2019

La trifulca con Salvatore: "Tratas a la gente como el culo"

Chicote, harto de la actitud del joven (que se autodefinió como "un chico de oro"), le dijo las cosas claras: "Tratas a la gente como el culo, insultas a tu padre, a tu madre, a tu hermano y a tu hermana; les llamas tontos, idiotas, les mandas a tomar por culo... ¿y te permites el lujazo de decir queeres un chico de oro?", le recriminó.

Salvatore, que había abandonado la cocina, le miró con indiferencia, lo que no impidió que el chef continuase con su sermón: "¿Cómo te atreves a decir que no aguantas más esto cuando tú eres un tío inaguantable? ¿quién cojones querría tenerte cerca?: nadie. No sé de qué piensas vivir, pero de este trabajo no. Tanta chulería no es cosa buena”, le recriminó el presentador, que también le llamó "chulo" y "vocero".

Tras el enfrentamiento, el chef consideró que lo iba a tener "muy difícil" para salvar el local: “Un matrimonio de propietarios anulado por el hijo, que quiere ser el director pero solo es un chuleta... El restaurante se va a la ruina”, valoró.

El chef @albertochicote reacciona a las continuas salidas de tono de Salvo 😡 #pesadillareinahttps://t.co/jel9bNfPkJ — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) December 12, 2019

La disculpa de Salvatore y el resurgir de Reina Mariana

El conductor del espacio de La Sexta se reunió con Piero y Patricia para advertirles que debían imponerse, a lo que ambos asintieron. En este sentido, el chef invitó al padre del dueño de Reina Mariana para que animase a su hijo a encauzar el rumbo del negocio.

El segundo paso que dio Chicote fue el de renovar la carta y remodelar el local para darle un "toque más italiano", lo que emocionó a la familia y dio pie a que Salvatore se disculpara por su comportamiento de los días anteriores.

Finalmente, los San Filippo se pusieron manos a la obra para sacar adelante su primer servicio tras el cambio de imagen. Así, a pesar de arrancar con mal pie, obtuvieron un resultado satisfactorio que enorgulleció a Chicote, que les recomendó controlar la concentración y los nervios para alcanzar el éxito.