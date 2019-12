Patricia, en 'First dates': "Mi madre siempre me dice que tengo un imán para los tontos"

Las malas experiencias en el amor hicieron que Patricia probara suerte este miércoles en First dates en busca la relación definitiva, y Diego, su cita, intentó conquistarla para que olvidara su pasado amoroso.

"Soy una persona a que han hecho mucho daño tanto parejas como amigos, Por eso me gusta ir con pies de plomo para que la gente no me haga más daño del que ya me han hecho", afirmó en su presentación la madrileña.

Su cita fue Diego, que señaló: "Mi sueño es buscar una pareja estable, que me quiera tal y como soy y que no sea superficial".

Ambos coincidieron en su afición en subir vídeos a Youtube, aunque los dos coincidieron en que lo tenía un poco abandonado "por el tema del trabajo", aunque el carretillero le explicó que la temática de sus vídeos era "de bromas o challenge".

En la cena comenzaron a hablar del tiempo, y Patricia comentó que "ayer salí con mi madre a andar, porque nos gusta salir a capturan Pokémon Go, y a los cinco minutos nos estaba cayendo una...".

Cuando hablaron del amor, la profesora admitió sobre sus anteriores relaciones que "mi madre dice que, de buena, soy tonta y, además, que tengo un imán para los tontos".

Al final, Patricia le sugirió que "me has parecido un chico muy simpático y súper bonachón, pero mejor empezamos por una amistad para no empezar desde el techo", algo en lo que estuvo de acuerdo Diego: "Me parece genial, hay que construir la base, los pilares y el tejado".