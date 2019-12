Candela Peña desmitifica el succionador de clítoris en 'La resistencia': "No me ha ido bien, debe ser que no lo sé usar"

Candela Peña fue una de las últimas en llegar a La resistencia. Después de su primera visita, la actriz se incorporó al programa de David Broncano como colaboradora.

Tras varios meses bromeando sobre los famosos succionadores de clítoris, la intérprete llevó el pasado martes uno de estos juguetes eróticos a su sección y explicó cómo fue su experiencia usándolo.

La protagonista de Hierro hizo una sesión de tuppersex en el programa y sacó un Satisfyer entre aplausos y vítores del público. Pero lo que no esperaba ni la audiencia ni el presentador es que la actriz terminara hablando mal de este juguete tan popular.

"A mí no me ha ido bien. A ver, no es que no me haya ido bien, es que no lo sé usar bien, debe ser", explicó, desatando la sorpresa de los allí presentes. "Es que lo gordo va para arriba, es que es rarísimo", opinó Candela Peña.

Entonces, Broncano le preguntó si podía tocarlo, y la intérprete le dejó cogerlo del mango. "Siento el poder, ¿eh?", le comentó el presentador. "No, pero más poder se siente cuando tú estás así", respondió ella agarrándolo fuerte y adoptando una postura para simular que lo estaba usando.

"Esto es un como un percutor, porque esto es 'toc, toc, toc'. Complicado, no lo he visto claro todavía", confesó Peña. "Pero si eso es lo que todo el mundo dice que es lo mejor que hay", opinó David Broncano, a lo que ella respondió: "No todas tenemos las cosas iguales".

"Hay cosas que parecen más simples pero son una absoluta fantasía", continuó la actriz y comenzó a sacar otros juguetes que "no tienen tanta feria" como el succionador de clítoris.

Candela Peña, todo un éxito entre los jóvenes

Para concluir su sección, Candela Peña confesó que, a raíz de comenzar a colaborar en La resistencia ha empezado a recibir "cochinadas" en redes sociales.

"Me entran muchos jovencitos, ¿eh? Pero muchachos muy pequeños. Me dicen que soy una MILF (madre follable)", explicó.