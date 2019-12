Raquel Bollo ataca a 'Sálvame' por contar en exclusiva que será abuela por partida doble

"Me ibais a dar una bomba y a lo mejor os ha estallado a vosotros". Con esta declaración estallaba en directo este martes, 3 de noviembre, una de las colaboradoras habituales de Sálvame: Raquel Bollo.

Así, la que fuera mujer de Chiquetete quiso demostrar al programa en el que trabaja que, esta vez –a diferencia de la noticia del embarazo de su hija pequeña Alba, que le pilló desprevenida–, no la iban a dejar sin palabras. Y es que, aunque llevaban toda la tarde anunciando una sorpresa para Bollo, pocos espectadores podían imaginarse que iban a dar la exclusiva de la futura paternidad de su hijo Manuel.

La exclusiva de Kike Calleja

Si bien es cierto que Sálvame parecía estar transcurriendo con normalidad –más allá del mentado anuncio de la sorpresa para la colaboradora–, la irrupción de Kike Calleja en plató dejó a todos los presentes mudos. El periodista, que traía la exclusiva bien preparada, se dirigió a la sevillana para preguntarle si sabía que iba a ser "abuela por partida doble"; pero Raquel Bollo, lejos de contestar, aseguró, visiblemente enfadada, que no iba a decir nada… Aunque lo acabó haciendo en forma de reproche para el programa con el que colabora.

"Esto es injusto, me habré ido de Sálvame y habré vuelto, pero en mi trabajo cumplo. Y aquí de terceros no hay nadie, soy de primera como todos los demás", comenzó su alegato Raquel. "Ya se metió la pata con Alma y ahora otra vez. ¡Dejad a la gente vivir, que mis hijos no se meten con nadie! Me ponéis en la misma tesitura, no tengo problema, pero no me corresponde a mí, me metéis en un marrón", quiso concluir, ante los aplausos del público y las perplejas miradas entre sus compañeros.

Viendo la reacción, no perdió la oportunidad de asegurarles que, si le hubiesen advertido, hubiese estado encantada de contarlo. "Soy educada, prudente… pero para pisotearme, no. Ya se ha cometido un error una vez. Un error bestial", aseguró poco antes de abandonar el plató con la firme amenaza de no volver nunca.