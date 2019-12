Detinguts a València per amenaçar dos dones trans amb crits de "maricones, os vamos a cortar la polla"

Els fets es van produir sobre les 3.50 hores del passat dissabte 23 de novembre, quan les dones estaven en una parada d'autobús del carrer Joaquín Ballester, en el barri de Les Tendetes, segons l'informe policial consultat per Europa Press.

Un vehicle amb tres ocupants es va detindre a la seua altura, amb els dos detinguts en el seient del pilot i el copilot. Tots dos suposadament van començar a insultar-les dient-los "maricón, travelo de mierda, que tienes polla".

Davant aquests crits, un home va tractar d'intercedir per les dos dones i també va ser increpat pels sospitosos. Els joves van arribar a intentar atropellar-ho, per la qual cosa va abandonar la zona amb rapidesa i va donar l'avís al 092.

Les víctimes van decidir marxar-se per la vorera i van ser seguides pels presumptes autors a bord del cotxe, per la qual cosa van optar per entrar en un parc. Els dos joves les van seguir a peu, amenaçant-les al crit de "vamos a matarlas".

LES VAN AMENAÇAR AMB UNA CADENA

Seguidament, un d'ells suposadament va traure una cadena del cotxe i va tractar d'amenaçar-les amb aquestes frases: "Maricones, os vamos a cortar la polla. Hay que matar a gente com vosostros. ¿No os da vergüenza por vuestra familia?".

Després d'escoltar les amenaces, les dones trans van tractar de fugir pel parc i els joves es van separar per a intentar tallar-los el pas, per la qual cosa elles van optar per tornar a la parada de bus on tenien aparcat el seu vehicle.

Una vegada es van ficar en el cotxe i van arrancar, els sospitosos van tornar a perseguir-les fins a la porta d'Urgències de l'antic Hospital La Fe, en el districte de Campanar. En eixe moment, en adonar-se de les llums d'una patrulla policial, les víctimes van cridar la seua atenció i van aconseguir que donaren l'alt als joves.

Finalment, els presumptes autors van ser agafats en el carrer Ricardo Micó i identificats i arrestats per insultar, amenaçar de mort i perseguir les transsexuals, mentre que el tercer ocupant només va aportar les seues dades en no participar en els fets. En l'interior del cotxe portaven la cadena amb la qual haurien amenaçat les dones.