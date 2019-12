Mañueco ve en las "inoportunas" palabras de Diez sobre la autonomía de León una mutación genética del sanchismo

De este modo ha respondido el presidente de la Junta al viceportavoz del Grupo Mixto, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, que ha parafraseado al socialista Francisco Tomás y Valiente para lamentar el "error" de incluir en una comunidad autónoma a León y a Castilla, algo "discutible" desde el punto de vista histórico.

Santos ha lamentado que los políticos del siglo XXI no acepten el debate sobre la autonomía leonesa que "falsean" con el asunto sobre Cataluña y, tras decir "basta ya" a los adoctrinamientos de "dos pueblos diferentes", ha asegurado que ese rechazo hace a los leonesistas cada día más fuertes.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León ha apelado al Brexit y al movimiento separatista de Cataluña para advertir de los efectos de las mentiras y de los políticos que pretenden arrastrar a la sociedad detrás de ellos en una lucha en la que todos salen perdiendo. Fernández Mañueco ha comparado los argumentos de Santos con el "victimismo" al que aludía en su día Jordi Pujol.

"León no necesita pujoles sino políticos que miren al futuro con esperanza, con ilusión y que apuesten por las personas", ha considerado el presidente de la Junta que ha rechazado lecciones de amor y de querer a la provincia de León para defender que el proyecto de la Comunidad Autónoma es beneficioso para todo el territorio, con una referencia expresa a los resultados del informe Pisa o a los datos del paro según los cuales la provincia leonesa ha registrado 71 meses ininterrumpidos de descenso del desempleo.

"Me sorprende quién ha encendido la chispa -en referencia al alcalde de León-", ha sentenciado el presidente de la Junta que ha acusado al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, de permanecer callado y de no haber "movido un dedo" ante una propuesta separatista que, según ha advertido, es el "verdadero cáncer de España". "Usted juega a ser aprendiz de brujo", ha espetado por su parte a Santos al que ha advertido de que en política no todo sale gratis.