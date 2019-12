Plácido Domingo se reencuentra con la ovación de Les Arts en su vuelta a los escenarios españoles

Asimismo, parte del público ha hecho volar, al término de la representación, papeles a modo de confeti en los que se podía leer el mensaje en castellano y en valenciano: 'Nabucco. València. Diciembre 2019. Gracias del público, maestro Plácido Domingo. El esplendor del arte. El amor por la música'. Es una acción que ya se había visto en el teatro valenciano anteriormente dirigida a otras figuras líricas, como el director Zubin Mehta y el cantante Leo Nucci.

Con este espectáculo, Plácido Domingo ha reaparecido en los escenarios españoles tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres. El intérprete ha aprovechado su actuación en València para romper el silencio en torno a ese asunto. En dos entrevistas concedidas a 'ABC' y 'El Confidencial' aseguraba, entre otras cosas, que "nunca" se ha comportado "de la manera agresiva, acosadora y vulgar". Y añadía: "He sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad".

Hoy mismo volvía a hablar sobre el tema en 'Corriere della sera', donde ha aseverado que la presunción de inocencia es algo que "prevalece en Europa" frente a la "tentación de la condena inmediata", en alusión a su situación en Estados Unidos, donde se han cancelado varias de sus actuaciones tras la veintena de acusaciones de acoso sexual surgidas en los últimos meses.

En las declaraciones a 'El Confidencial', el artista español se refería a su vinculación especial con Les Arts. Afirmaba que volvía "con enorme entusiasmo por volverse a presentar ante el público español, el de València en particular".

Ya avanzaba también que había recibido "una bienvenida muy emocionante por parte de todos en el Palau de Les Arts" durante los primeros días de ensayos. "Ha sido muy reconfortante saludar y volver a ver a amigos y colegas, así como el poder enfocarme en los ensayos y la preparación de 'Nabucco'", decía.

En cuanto al público, manifestaba: "Le pienso dar todo, entregarme entero como lo he hecho siempre y como lo merece y espera. El público de València ha sido espléndido conmigo estos últimos diez años que vengo viniendo al Palau".

En esta misma línea, hacía notar que "tiene un cariño muy especial por este teatro, por su orquesta y su coro que son extraordinarios". "He tenido todo tipo de colaboraciones con ellos -prosigue- y me enorgullece la trayectoria que he podido forjar con el Palau de les Arts. Estoy especialmente orgulloso del Centro de Perfeccionamiento en el Palau que lleva mi nombre".

En términos estrictamente artísticos, Plácido Domingo aborda con 'Nabucco' una nueva incursión en el repertorio de barítono verdiano en Les Arts, algo que inició en 2013 con Francesco Foscari en 'I due Foscari', título al que siguieron los papeles protagonistas en 'Simon Boccanegra' (2014), 'Macbeth' (2015) y los roles de Giorgio Germont en 'La traviata' (2017), y de Rodrigo en 'Don Carlo' (2018).

El madrileño, después de sus conciertos, como director y cantante en la pasada temporada, se sube al escenario de la Sala Principal para cantar las cuatro primeras funciones de este título (días 2, 5, 8 y 11 de diciembre). Por su parte, el barítono Amartuvshin Enkhbat interpretará el rol del rey babilonio los días 14 y 16.

Anna Pirozzi, gran triunfadora de la noche, da vida a Abigaille, papel que ya cantó en Les Arts en 2015 y con el que la diva napolitana ha vuelto a arrancar los bravos del respetable. El elenco vocal incluye también dos voces conocidas por el público valenciano, el bajo italiano Riccardo Zanellato (Zaccaria) que participó en 2008 en 'Le nozze di Figaro' e 'Iphigénie en Tauride', así como el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz (Ismaele), que inició su carrera en Les Arts con 'Cyrano de Bergerac' en 2007 y en 2017 encarnó a Alfredo Germont en 'La Traviata'.

Participan también la mezzosoprano rusa Alisa Kolosova (Fenena), el bajo coreano Dongho Kim (Gran Sacerdote), el tenor ucranio Mark Serdiuk (Abdallo) y la soprano pamplonesa Sofía Esparza (Anna).

'VA PENSIERO' Y RECONOCIMIENTO AL COR

Ovación de gala, como dice el tópico, para la querida Orquestra de la Comunitat Valenciana -esta vez bajo la batuta del director alcoyano Jordi Bernácer- y, en esta ocasión de manera destacada, para el Cor de la Generalitat, que ha entonado el célebre 'Va pensiero'. De hecho, una vez terminado el espectáculo, los cantantes protagonistas han acallado los vítores del público y se ha vuelto a recrear este fragmento, lo que ha hecho, incluso, que algún espectador se arrancara a cantar.

La producción de 'Nabucco' que presenta Les Arts está firmada por el director de escena Thaddeus Strassberger, responsable también de la escenografía, con vestuario de Mattie Ullrich, iluminación de Mark McCullough y dirección de lucha de Ran Arthur Braun, realizado para la Washington National Opera, en coproducción con The Minnesota Opera y Opera Philadelphia.

PUESTA EN ESCENA METATEATRAL

Se trata de una puesta en escena metateatral, ya que se propone la ilusión de la ópera dentro de la ópera con personajes de diversas épocas que se mezclan en algunos instantes. Recupera, además, el espíritu y momento histórico del estreno de 'Nabucco' en 1842 en la Scala de Milán.

El rechazo del pueblo italiano a la ocupación austriaca convirtió a la obra, y especialmente al coro 'Va pensiero', que cantan los esclavos judíos lamentando la pérdida de su patria, en un símbolo del nacionalismo italiano y a Giuseppe Verdi en una figura imprescindible del 'Risorgimiento' italiano.

Según el propio Strassberger, "el diseño del montaje se inspira en las convenciones estéticas y sociales de la época: decorados pintados en dos dimensiones, vestuario acorde a la historia o detalles anacrónicos que sitúan la acción en el contexto de una nación que luchaba por definir su propia identidad".

Las localidades para todas las funciones de 'Nabucco' están agotadas. Tan solo está disponible para su compra el 5 por ciento del aforo de la Sala Principal que, según la ley, se comercializa el mismo día de cada representación en las taquillas del teatro.