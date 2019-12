La UJA presenta en Portugal un trabajo sobre predicción de síntomas que pueden afectar al cultivo del olivar

Este encuentro ha estado organizado por la red europea de cooperación en ciencia y tecnología (Cost Action) Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring, en la que está representada la Universidad de Jaén por la investigadora Lourdes Martínez como participante de la misma.

El objetivo es la monitorización ambiental para comprender el impacto climático en los sistemas naturales y agrícolas, los procesos hidrológicos y la optimización del agua, así como la prevención de desastres naturales, usando para ello medidas de campo o mediciones por 'remote sensing', donde los drones tienen un gran potencial, en aplicaciones tales como la medida de la humedad y erosión del suelo, el estado de la vegetación, la influencia de los flujos de agua y escorrentías, entre otros.

Respecto a los cultivos específicos, el análisis de estos parámetros podría contribuir a detectar enfermedades o a predecir aspectos relacionados con la producción. En el caso de los trabajos realizados por la Universidad de Jaén, los sistemas agrícolas que están siendo monitorizados son los cultivos del olivar.

La red se encuentra en su tercer año de vigencia y está formada por un total de 36 países. De cada país participan varias Universidades, entre ellas la Universidad de Jaén, así como centros tecnológicos y otras entidades. Los dos encuentros previos de la red se celebraron en Valencia en febrero de 2018 y en Praga en febrero de 2019.