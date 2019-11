Vilar sobre el fraude de EMT: "Pese a la incomodidad, averiguar los fallos es bueno para el Govern del Rialto"

Así, ha insistido en la conveniencia de seguir trabajando en esa dirección a pesar de la "incomodidad" que para el PSPV, como miembro del gobierno municipal, puede suponer mantenerse en esta posición. Los socialistas han señalado en diversas ocasiones que no circunscribe la responsabilidad de los sucedido en la exempleada, hasta su despido jefe de Administración, mientras que Compromís la dirige hacia esta persona y la entidad bancaria que ejecutó las transferencias bancarias.

"Pese a la incomodidad que nos puede producir y que no es fácil de gestionar, nosotros queremos que se aclaren las responsabilidades porque es dinero público de todos los valencianos y valencianas", ha asegurado el también concejal de Hacienda en una entrevista a Europa Press. "Nuestra posición no es cómoda pero es meridianamente clara" y "lo hacemos en beneficio de la credibilidad del Govern del Rialto", ha afirmado como responsable socialista.

En esta línea, ha opinado que "el gobierno en su conjunto entenderá que el hecho de querer averiguar los fallos que han podido producirse, entre otras cosas para que no se vuelan a producir, es bueno para la credibilidad del propio gobierno" local, ha agregado. "Algo no ha funcionado bien cuando faltan mediante una estafa, que alguna vez he calificado como chapucera, cuatro millones de euros de los valencianos" en la compañía pública, ha agregado. "Es difícil de creer que todo ha funcionado de maravilla", ha dicho.

Ramón Vilar ha señalado también que la información que se está sacando de las sesiones de la comisión investigadora apuntan a "otras faltas de control" además de las que podría haber cometido la extrabajadora de la EMT. "El cariz que toma la comisión es que probablemente ha habido faltas de control", ha expuesto el edil, que ha afirmado que su grupo municipal quiere "determinar si puede haber otros errores de control por parte de la dirección de la empresa".

Asimismo, el portavoz adjunto del PSPV ha apuntado a las posibles responsabilidades de la entidad bancaria que aceptó y llevó a cabo las transferencias dentro del fraude. "Entendemos que la entidad bancaria tendrá que hacer frente a sus responsabilidades. Por eso queremos que el Banco de España se manifieste", ha declarado al respecto.

"EXTRAÑO"

Vilar ha destacado que "hay que tener en cuenta que las entidades financieras tienen unos protocolos de obligado cumplimiento marcados por el Banco de España" y derivados de "normativas europeas, muchas antiblanqueo de capitales" y ha calificado de "extraño" que en este fraude "ocho transferencias a cuentas corrientes -"por más de cuatro millones de euros", ha subrayado- fuera de la Unión Europea - no fueran detectadas" antes "por los protocolos de la entidad y comunicadas a la empresa para su reconfirmación". Ha resaltado que otra entidad "fue requerida para hacer estas operaciones y se negó".

El portavoz adjunto del PSPV, que ha recordado que fue su grupo el que propuso y el que preside la comisión de trabajo que investiga el fraude, ha precisado que lo que se analiza en ella "no es la gestión de la EMT" como compañía pública sino lo sucedido en torno a la estafa. "No estamos evaluando la gestión de la EMT como tal. Estamos exclusivamente dedicados a intentar aclarar lo posible sobre la estafa a la que ha sido sometida la empresa", ha explicado.

El edil ha afirmado que se debe "determinar si ha habido responsabilidades por omisión de control, por falta de protocolos de control o por incumplimiento de esos protocolos en caso de existir" y ha matizado que no se hablar de "responsabilidades penales, civiles o patrimoniales que las establecerá el juzgado a partir de la investigación policial en curso" sino "de las que se equipararían a lo que se suelen llamar responsabilidades administrativo-política".

"Tiene que quedar bien claro que no estamos investigando ni cuestionando la gestión de la EMT, si ha comprado 20 ó 200 autobuses, de qué tipo son o la contrata de gasoil, sino "un hecho puntual de muchísima gravedad" para saber "por qué se ha podido producir la estafa", ha planteado, al tiempo que ha resaltado el "mucho interés" por "recuperar lo estafado, todo o lo que sea posible".

En esta línea, Vilar ha destacado la petición que ha hecho "insistentemente" para denunciar lo sucedido "ante el Banco de España y ha repetido que los socialistas "no limitamos la responsabilidad" del fraude "sobre la persona que ya está denunciada en el juzgado", en alusión a la despedida.

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES

"La responsabilidad de la trabajadora se verá vía judicial. Lo que queremos determinar es si alguien que tenía atribuciones en la escala orgánica de la empresa sobre esta empleada no ha velado por el cumplimiento de controles y protocolos", ha aseverado el representante socialista en la comisión de investigación. "Nosotros queremos saber qué ha pasado en el proceso interno de la empresa", ha insistido.

Así, ha comentado que en caso de que se detecten otras responsabilidades en el seno de este órgano "las pondremos de manifiesto en beneficio de la credibilidad del gobierno del Rialto". "Si es tan fácil estafar cuatro millones a una empresa pública con una sola persona implicada por acción u omisión -ya lo dirá el juzgado- no hay empresa hoy en día que pueda estar a salvo de estafas similares", ha concluido Ramón Vilar.