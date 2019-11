Podemos-Equo busca arrancar el compromiso del Gobierno local de dotar con dos millones anuales la Renta Social

Un dinero que, según una nota de prensa de la coalición morada y verde, garantizaría que este programa. Eso sí, ha recordado que hay más puntos sobre la mesa de negociación.

"El PSOE pretendía finiquitar una ayuda necesaria y que funciona pese a que no estaba bien estructurada", ha apuntado Huergo, quien ha incidido en que ahora ya cuenta con un millón de euros, vía enmienda de Podemos-Equo, "y puede contar con otro más", ha agregado.

"Con las mejoras que exigimos en la gestión y en el modelo no solo será suficiente, sino que podrá ser aún más eficaz", ha opinado Huergo. "No tiene sentido dotarla con una cifra desorbitada en 2020 que no se pueda continuar y que condene a la renta social a su desaparición en los próximos años", ha añadido.

Según la edil, la Renta Social es solo es una de las medidas de un plan mucho más ambicioso para Servicios Sociales que la coalición morada y verde pretende sacar adelante en las conversaciones.

"Hay que revisar toda la estructura de Servicios Sociales, con especial atención al SAD, y en eso también estamos trabajando", ha explicado al respecto.

En este sentido, Podemos-Equo ha requerido una mesa permanente para tratar la futura ordenanza de Servicios Sociales y todos sus programas, muy especialmente lo relativo al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

"Nuestra aspiración es remunicipalizar el SAD, pero nos parece prioritario poder trabajar los pliegos del servicio y discutir las condiciones laborales de las trabajadoras desde el inicio, ya que mientras llega la remunicipalización ellas siguen trabajando en condiciones que nos parecen inaceptables y esas son las que en primer término queremos atajar en esta negociación", ha defendido Huergo.

Al margen de los Servicios Sociales, hay otros temas importantes en la negociación como medidas anticontaminación, una movilidad medio ambientalmente sostenible, el bienestar animal o las escuelas del 0 a 3.

El plazo límite para finalizar la negociación se podría extender hasta el próximo lunes, día en que se celebrarán las asambleas de Podemos Xixón y Equo Xixón. Concretamente, Podemos se reunirá a las 19.00 horas en el centro municipal de El Coto y Equo, a las 20.00 horas, en el número 50 de la calle Magnus Blikstad.