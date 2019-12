Los parquímetros llegarán a parte del barrio madrileño Valdezarza en 2020

Los vecinos de Valdezarza (Moncloa) tendrán zona verde a partir del día 1 de enero del próximo año, según informan fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad a 20minutos. Esta nueva zona SER situada en el distrito de Moncloa-Aravaca –en el interior de la M-30– dispondrá de 763 plazas de aparcamiento, de las que al menos el 75% serán para residentes. Es decir, aproximadamente unas 572 plazas serán verdes y otras 191, azules.

De ese modo el gobierno municipal dibuja un nuevo punto en el mapa de barrios con Servicio de Estacionamiento Regulado en Madrid alcanzando el número 94, todos ellos dentro de la M-30. El horario regulado será el mismo que funciona para el resto del sistema: de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y hasta las 15 h los sábados. En agosto y los días 24 y 31 de diciembre, de 9.00 a 15.00 h.

Aparcamiento SER en Madrid.

Las personas empadronadas podrán solicitar la autorización de estacionamiento por 24,6 euros anuales o 2,05 euros al mes o fracción. Y las que no lo están podrán estacionar sus vehículos únicamente por un máximo de 2 horas en las plazas verdes y de 4 horas en las plazas azules (previa obtención del ticket correspondiente), señalan desde el área del delegado Borja Carabante.

El sistema también premiará a los vehículos más sostenibles y penalizará a los más contaminantes. Porque aquellos que tengan la categoría ambiental "0 emisiones" podrán estacionar en las plazas verdes y azules sin limitación de horario, pues están exentos de pago o gestión alguna. En cambio, a partir del 1 de enero, los vehículos sin distintivo ambiental sólo podrán estacionar en la zona SER del barrio donde estén empadronados, en el resto queda prohibido, tal y como establece la ordenanza de Movilidad Sostenible, recuerdan fuentes del Consistorio madrileño.

Con ello, los beneficiarios de las líneas verdes han logrado una demanda que han batallado en los últimos años. Los vecinos solicitaron al Ayuntamiento en 2017, a través del distrito, que se regulara la zona de estacionamiento mediante este sistema. Fue la anterior Corporación de Manuela Carmena la que plasmó la extensión del SER en Valdezarza, tras un estudio técnico, en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprobó en octubre de 2018. Finalmente en 2020, los residentes tendrán sus parquímetros.

"Solo hay que venir al barrio para comprobar que aquí no hay quien viva", argumenta el presidente de la asociación San Nicolás, Enrique García. "Somos un barrio fronterizo, congestionado de edificios, con muchos coches y en donde nadie respeta las aceras", continúa. La casa de Enrique García se encuentra en medio de dos grandes barrios. En la acera de la derecha (números pares) está Tetuán, donde sí ha llegado la zona SER. "Los aparcamientos de esa zona siempre están llenos", explica. En la acera contraria, la de los números impares, es donde comienza Moncloa. "Todo el mundo viene aquí a aparcar y, claro, la gente no puede ni cruzar la acera de tanto coche mal aparcado", culmina. Por eso la mayoría de los residentes de su zona recogieron firmas para lograr convertirse en zona SER.

La noticia ha sido celebrada por estos vecinos, a excepción de aquellos comerciantes que ven peligrar sus negocios. "Hay un gran taller de coches y una pescadería que tienen varios camiones para repartir y no tendrán donde aparcar ya que no les darán más número de plazas", añade García.

Tan solo los vecinos de San Nicolás y los de Policía Nacional consideran que el sistema de pago es el más adecuado para ellos. Por el contrario la Asociación de Vecinos Ciudad de los Poetas, Paloma y Valdeconejos –los otros tres subarrios que forman a Valdezarza– lo consideran dañino para los vecinos que aparcan en la calle. "Nosotros no lo solicitamos porque no tenemos necesidad de ello", explica el representante vecinal de Poetas, Ángel Cuéllar. "Todo lo contrario –continúa– nos fastidiaría mucho que nos lo impusieran porque no hay oficinas ni puntos comerciales ni de ocio; solo sería recaudatorio y un incordio si vienen amigos o familiares". Así la nueva zona SER solo se impantará ahí donde la piden.

Más allá de la M-30

Hasta el momento, las 93 zonas SER –serán 94 con Valdezarza– están comprendidas en el interior de la M-30. Sin embargo, el equipo de Martínez-Almeida aspira ampliarlo a otros distritos que estén fuera de este perímetro en los próximos años. Esta es una de las medidas del plan medioambiental Madrid 360 que anunció hace unos meses el delegado del área de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante.