Oltra atribueix el dèficit a l'infrafinançament i diu que ara es paguen "drets" i no "corrupció i 'pelotazos'"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada pel dèficit de la Comunitat Valenciana, que es va situar en 1.158 milions d'euros fins al setembre mentre que en el mateix període del 2018 era de 264 milions.

"Hi ha una escletxa entre els drets i polítiques que hem de garantir i els diners que, a l'empara de l'article 156 de la Constitució, ens hauria d'arribar per a tindre suficiència financera", ha ressaltat.

Com això "no quadra", ha indicat Oltra, es genera un dèficit que, "a diferència del que passava abans, no es genera per a fer Formula 1, 'saraos', Brugal o Gürtel, sinó per a atendre la dependència o rebaixar ràtios, que és una inversió que s'ha de pagar".

"Paguem perquè hi haja drets de les persones, no perquè hi haja corrupció, grans esdeveniments i 'pelotazos'", ha dit, i sobre l'augment respecte a l'any anterior ha incidit que l'atenció a les persones "és exponencial" perquè, per exemple, si hi ha més gent en el sistema de dependència no només es paga un any, sinó que és acumulatiu. Hi ha, a més, qüestions "imprevisibles" com la DANA que "es colen" i cal atendre-les.