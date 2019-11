El PP de Alcalá ve "irregularidades" en la gestión de La Plaza y critica que PSOE y CS rechacen una comisión

Según el portavoz municipal del PP alcalareño, Pedro González, la citada empresa fue "creada ex profeso para este fin, con un capital social de apenas 3.000 euros para gestionar un edificio emblemático financiado con fondos de la Unión Europea (FEDER)", además de que "incurría en una larga lista de graves irregularidades pues, entre otras cosas, no tenía seguro de responsabilidad civil, ni tampoco aljibe de agua para hacer frente a posibles incendios, no cumplía con la normativa de ruidos ni tampoco la de seguridad".

Atisbando además "irregularidades" en el concurso gracias al cual Pan Pan Producciones se hizo con la concesión administrativa municipal relativa a este edificio público, ha recordado que "ya en junio de 2017 se aprobó que se retirase la concesión a esta empresa, que acumulaba una deuda de 230.000 euros con el Ayuntamiento".

Después de que el Gobierno local haya "vuelto a anunciar la retirada de la adjudicación a esta empresa", el dirigente popular critica que PSOE y Cs hayan tumbado su moción destinada a crear una comisión de investigación en torno a este asunto.