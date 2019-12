Tamara: "Lo que más me fascina es cantar al desamor"

Debutó con 11 años y llegó a hacerse inseparable del bolero. La cantante Tamara publica 20 años de amor (Universal Music), un disco con muchas de las canciones que la encumbraron, como Si nos dejan y El gato que está triste y azul, cuatro duetos y dos temas inéditos. Este martes, su gira recala en Madrid y los cantará con algunos amigos en el Teatro EDP Gran Vía (20.30 horas).

Cumple 20 años en la música y tiene 35, ¿ha vivido rápido? Y qué buena sensación la de vivir tan intensamente, rápido, tan pasionalmente como yo, tanto en lo profesional como en lo personal, y de tener ganas de seguir y todavía ser joven. Es lo mejor que te puede pasar.

Se podría decir que nació en un escenario. En mi casa es algo natural el ser artista, la televisión, los medios... no es algo incómodo, es familiar. Y como empecé tan de niña, he pasado más tiempo cantando o siendo famosa que viviendo una vida de adolescente normal. Empecé con 11 años en el show y profesionalmente, con 15. Llevo más tiempo en los escenarios que sin ellos.

La adolescencia no debió de ser fácil. Yo era una niña muy tranquila. Y como se me dio la oportunidad con 14 años de grabar mi primer álbum, empecé a vivir una vida diferente. Pude terminar mis estudios, no en el instituto, sino con una profesora particular, pero estoy feliz. No me arrepiento de nada.

¿Cantar tanto al amor y al desamor afecta? Si llevo casi 17 años con Daniel (Roque, su marido)... Lo que más me fascina es cantar al desamor y, sin embargo, no tiene nada que ver con mi vida personal. Tampoco voy a decir que una relación es de color de rosa todo el tiempo, porque es mentira, ni siquiera en mi profesión es así. Somos una pareja muy bien avenida, nos complementamos muy bien. Lo importante es que somos felices juntos, tenemos nuestros niños y hacemos una vida, dentro de lo que cabe, lo más normal posible. Más no puedo pedir.

Tamara valcárcel Nació en Sevilla en 1984. Cantante. Nieta del cantaor Rafael Farina y la bailaora Fernanda Romero. Con 11 años debutó en 'Menudas Estrellas' interpretando a Pocahontas. A los 15 grabó su primer disco en Miami, 'Gracias'. En total, ha publicado 13. Casada con el empresario Daniel Roque; tienen cuatro hijos.

¿Le han hecho alguna propuesta musical rompedora? No. He hecho duetos con grandes, el último con Descemer Bueno, que lleva un estilo diferente al mío, urbano, pero luego es un gran compositor de baladas; muchas las ha hecho famosas Enrique Iglesias. E hizo una para mí, preciosa, hace como dos años, que cantamos juntos en un feat, que ahora se dice así. Y con 16 años canté Tu frialdad, de Triana, que es rock. Nada que ver conmigo. No me importaría hacer algo diferente, pero sin perder mi estilo. Lo tengo muy definido, eso es importante para el cantante, así la gente te asocia a lo que quieres transmitir.

Pero sí escuchará otras cosas. ¡Me encanta! Aparte de mi estilo, porque necesito aprender, en mi casa se ha escuchado de todo. Vengo del flamenco y la copla. Me gustan el rock, el pop urbano y el heavy; uno de mis grupos preferidos es Queen. Pero mi ídolo es Luis Miguel, mi referente, tengo que decirlo siempre. También me gusta la música clásica. Por todo esto, además de discos inéditos, me gusta hacer versiones.

¿Tiene alguna otra inquietud artística? Me gusta bailar. Mi madre dice que lo hago muy bien, de niña me apuntaba a concursos de sevillanas, aunque en el escenario me da más vergüenza y lo reservo más para cuando estamos en familia. Y escribir: cuando se me ocurren frases e ideas las voy apuntando en el móvil. Me encantaría hacer una biografía o un libro con vivencias, pero con la ayuda de un escritor o escritora importante.

¿Cómo lleva lo de viajar? Bien y mal. Es parte de mi trabajo y de lo que me gusta, y tengo que hacerlo para luego subirme al escenario, pero al mismo tiempo echo de menos mi casa, a mis niños y a mi marido, como es lógico. Luego hay que estar al cien por cien en los dos aspectos.

¿Qué recuerdo tiene de sus inicios en televisión? La primera vez fue la más intensa. Fue en Menudas estrellas, que presentaba Bertín Osborne; el primer programa de todos fue el mío, por eso todo el mundo se acuerda. Los niños cantaban en directo, no hacían playback. Le dije a mi madre: "Mamá, por favor, llévame". Y ahí me presenté. Cuando terminé y me bajé de escenario fue realmente cuando decidí que lo que quería hacer era cantar.

Ahora los niños van a concursos de cocina. Me vuelve loca cocinar, me encantaría formarme profesionalmente, pero no tengo tiempo. En Facebook publico vídeos cocinando en casa. Me relaja.

¿Es posible desconectar de la vida pública? Es fácil. Me encanta estar sin maquillaje, sin peinar, con unos jeans y unas bambas y no llevar tacones. Todo lo que uno quiere puede lograrlo, como llevar una casa con cuatro hijos y trabajar y tener una vida normal. Con los medios de comunicación siempre he tenido una buenísima relación, porque mi vida personal no es ningún misterio. Puedo ir al cine, perfectamente, sin problema, nadie me persigue.

Vive en Castelldefels, ¿no quiso cruzar el charco? Hubo un momento en el que me quise ir a Miami, pero vino mi tercera hija y era complicado. Ahora la que no me muevo soy yo.

¿Cómo ve desde allí el momento político actual? Entro poco en política, no es mi mundo. Lo que yo opine es algo muy personal. Ha habido manifestaciones y protestas, pero más en Barcelona, aunque yo he ido, he vuelto y he hecho vida totalmente normal. Todos los españoles estamos, eso sí, un poco desesperados con tantas elecciones. Esperemos que no haya más.

La cantante Tamara, en el teatro EDP Gran Vía. EDUARDO MÉNDEZ

Estos días se ha acordado de Chile. Hace poco estuve allí por primera vez, es un país increíble y precioso. Me recibieron con los brazos abiertos, tengo fans y mi manager es chilena; la mayoría de mi equipo es de allá. Es un país muy adelantado, las personas tienen la mente muy abierta. Les mando mucha fuerza.

¿Con las redes sociales atrae a un público más joven? La música no tiene edad. Mis hijos escuchan música actual, como yo, pero con la cultura musical que tienen de casa, de repente, cantan temas de José José o Camilo Sesto. Si te gusta mi estilo, te gusta, y si no, no. Las redes son necesarias, todos las usamos, y yo soy joven. Lo que puedo lo hago yo, pero tengo dos community managers.

¿Su voz grave la ha colocado en una situación especial? Sí, tengo una voz bastante grave para ser mujer. Cada persona tiene un color de voz y luego están las tesituras. Tengo unos graves como si fueran de hombre y luego, unos agudos de mujer: mi amplitud de tesituras es bastante grande. Es imposible mantener los graves y, sin embargo, es lo que más exploto, es lo más curioso y difícil. Sobre todo, no desafinar. Me has pillado, ahí sí que juego yo con eso...

¿Se queda con alguna canción de estos 20 años? Es complicado. Cada disco y cada canción me han dado una satisfacción diferente, pero el dueto con Moncho, que murió el año pasado, en Como yo te amé, lo llevaré siempre en mi corazón. No solo se convirtió en un maestro de profesión, también en familia.