El IACS implementa el tratamiento de 'Big Data' para la investigación en salud

Así lo ha asegurado su directora gerente, Sandra García, durante su comparecencia de esta mañana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, respondiendo a la solicitud formulada por la consejera del ramo, Pilar Ventura.

"Somos la primera Comunidad Autónoma en la que el 'big data' se está implementando", ha presumido García sobre esta potente plataforma, con la que el IACS maneja un "lago" de información con el que hacer "minería de datos", aplicar logaritmos con los que se puede mejorar el sistema elaborando modelos predictivos, descubriendo necesidades y personalizando tratamientos.

PRIVACIDAD

La directora general ha asegurado que el manejo de una materia tan sensible no pone en peligro la privacidad de los datos. "Es un proceso absolutamente seguro porque existen tres procesos de anonimización antes de pasar a gestionar los datos, por lo que resulta razonablemente imposible romper la confidencialidad de esos datos", ha recalcado.

Además, ha descartado la posible explotación comercial de esa información. "La voluntad de la consejería es que esté a disposición de la comunidad, usamos 'software' libre no propietario y cualquier otro uso está sujeto a una autorización específica y tendrá que ver con los que se emplean en ensayos clínicos", ha aclarado.

Este uso inteligente de la información para mejorar el sistema es sólo uno de los siete proyectos fundamentales en los que trabaja el IACS, cuya "apuesta más fuerte", ha asegurado García, es la generación de "polos de innovación" en el entorno rural apelando a mejoras como nuevos modelos de atención a crónicos o la atención continuada de dispositivos que hagan más cercana la asistencia a la población.

"Es particularmente beneficioso pilotar esta innovación en estos entornos porque nos permite detectar necesidades de la población que alimentan dinámicas de 'start ups' que luego generan riqueza", ha explicado. Otros ejes de trabajo son el desarrollo de servicios científico-técnicos punteros y la innovación en la formación de los profesionales.

GRUPOS

La diputada socialista Olvido Moratinos ha recalcado la "importancia" del IACS y ha lamentado que sea un instituto "bastante desconocido". En este sentido, le ha pedido que "continúen realizando las acciones dirigidas a jóvenes y niños porque queda constancia en ellos de la importancia de la investigación".

Desde el PP, la diputada Ana Marín ha dado la "enhorabuena" a la directora general por su labor en investigación e innovación "porque son dos piezas claves para avanzar en la mejora de la atención sanitaria". Por otro lado, ha lamentado que para 2020 tenga prevista una "pequeña dotación de once millones de euros en un presupuesto de Sanidad de 2.000 millones".

La diputada de Cs Susana Gaspar ha lamentado que "las buenas propuestas que defendió la directora en 2016, hablando de una agenda ambiciosa, no se hayan puesto en marcha viendo la evaluación del sistema sanitario aragonés".

Desde Podemos, la diputada Itxaso Cabrera ha defendido la hoja de ruta planteada por la directora porque "presenta ese Aragón que puede ser pionero dentro del territorio y fuera de las fronteras". Además, le ha pedido que "mantenga la coordinación con otros departamentos".

En representación de CHA, Isabel Lasobras, ha celebrado que la entidad cuente con el sello de calidad otorgado por la Comisión Europea y ha calificado como "muy acertado" que el Gobierno de Aragón apueste por el IACS "por su implicación en la toma de decisiones utilizando el conocimiento".

El diputado de Vox Santiago Morón se ha congratulado de los avances del instituto "en lo referente a la gestión de datos" porque los considera "fundamentales para mejorar la eficiencia del sistema para hacerlo sostenible".

La diputada del PAR Esther Peirat ha planteado que el IACS "es uno de esos proyectos en pleno funcionamiento que sirve para elevar la autoestima de los aragoneses porque la Comunidad está en un nivel alto de investigación".

Por último, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha destacado el papel del instituto en la vertebración del territorio: "Ese reto está encima de la mesa y requiere de todos los esfuerzos, hay que ajustar la salud a la realidad del medio rural".

AMBULANCIAS EN TERUEL

La Comisión de Sanidad también ha debatido en su sesión de este viernes una propuesta de impulso del PP que reclamaba "implantar la presencia física de las ambulancias soporte vital básico de Teruel y Alcañiz, 24 horas al día, 365 días al año, con carácter inmediato".

Según ha expuesto Ana Marín (PP), el objetivo de la propuesta es "que no seamos la única provincia sin este servicio y no haya discriminación y diferencias entre unos aragoneses y otros". El texto no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, mientras que sí que la han apoyado Ciudadanos, Vox e IU.

La socialista Moratinos, que ha presentado una enmienda 'in voce' finalmente no incorporada al texto, ha considerado que "no ha habido ninguna disminución ni retroceso", mientras que para Itxaso Cabrera (Podemos) "las urgencias vitales no deben esperar tiempos perdidos".

Lasobras (CHA) ha pedido "tener en cuenta la evaluación que se realice desde el Departamento de Sanidad" y Peirat (PAR) ha opinado que "no aceptar la enmienda es venir aquí a hacer política con las desgracias de las personas".

Por su parte, desde el bloque de apoyo al texto, Gaspar (Ciudadanos) ha mostrado su apoyo "igual que la pasada legislatura" porque "la situación no se ha corregido" y Morón (Vox) ha apostado por "establecer unos mínimos de igualdad" y, en su opinión, es lo que propone el texto. Por parte de IU, Sanz ha considerado "necesario recuperar la presencia física y permanente".