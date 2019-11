Pleno.- Feministas interrumpen la sesión cuando hablaba Vox para pedir ayuda a mujeres embarazadas

Carmen Rouco estaba argumentado la defensa de su moción cuando desde la zona del público las representantes de varios colectivos feministas, que anteriormente habían tomado la palabra para defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, han comenzado a entonar la canción 'Bella ciao'.

Tras cantar algunas estrofas han lanzado consignas como: 'somos millones y no nos vamos a callar', 'feminista quiero ser' y 'Zaragoza feminista', entre otras.

El alcalde, Jorge Azcón, ha esperado a que concluyeran para decirles que no cree que sea muy feminista interrumpir a una mujer en el uso de la palabra. Estas palabras han provocado que volvieran a interrumpir un minuto más al alcalde con la consigna 'Zaragoza feminista y antifascista'.

Las feministas han comenzado a abandonar el salón de plenos y Azcón ha retomado la palabra para reiterar: "No creo que sea muy feminista interrumpir a una mujer cuando habla e irse cuando hay una mujer que merece ser escuchada". El alcalde ha pedido para Vox el "mismo respeto que para el resto de intervenciones".

"Cuando no se respeta a una mujer no se respeta a ninguna y esto no representa a la mayoría de las mujeres de esta ciudad, pero como en otras ocasiones a cada uno se le juzga por sus actos y cada uno saca sus propias conclusiones".

MOCIÓN

De esta, forma el alcalde ha concluido su intervención para devolverle la palabra a Rouco que ha reanudado su intervención para reclamar al Gobierno municipal, PP-Ciudadanos, la creación, dentro de la Casa de la Mujer, de una Oficina de Atención y Ayuda a la Mujer Embarazada.

El texto de la moción pide que esta Oficina se cree en colaboración y coordinación con todas las entidades privadas que tienen ese mismo objetivo, así como a la adecuada dotación de medios para ayudar a las mujeres que decidan continuar con su embarazo.

El segundo apartado de la moción -que también se ha aprobado con el apoyo del PP, Cs y Vox- pide que la Casa de la Mujer, a través de esa Oficina y en cumplimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo cree y dote de los medios precisos un servicio que informe a las mujeres embarazadas que acudan a pedir asesoría.

Asimismo, se exige que se les brinde ayuda "de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que pueden acceder si desean continuar con el embarazo, y de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo".