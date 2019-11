Hailey Baldwin le regala a Justin Bieber un ‘discreto’ collar de 90.000 dólares

Desde que anunciaran su noviazgo, su posterior –y precoz– boda y su segundo enlace lleno de celebrities, Justin Bieber y Hailer Baldwin (ahora también nombrada por el apellido de su esposo) son una de las parejas más sólidas del famoseo estadounidense. De hecho, disfrutan demostrando su amor en Instagram, ante las avalanchas de likes que reciben cuando suben alguna imagen nueva, y rara es la semana que no nos hacen participes de su indiscutible complicidad.

Además de las muchas fotos que suben juntos, a la pareja le encanta colmarse de regalos, aunque no coincida con ninguna fecha especial que les anime a tener un gesto el uno con el otro. Así lo demuestra el último ‘detalle’ que ha tenido Hailey con Justin, quien, agradecida por todo lo vivido en su reciente 25 cumpleaños, ha considerado que regalar un collar de 90.000 dólares era la manera idónea de demostrarlo, según afirman desde diversos medios estadounidenses.

Una pareja sólida

Aunque Bieber comenzó con Baldwin poco tiempo después de haber roto, definitivamente, con la que fue su novia de juventud, Selena Gómez, los jóvenes iniciaron una relación sólida que, hasta el momento, no hemos visto tambalearse. Ni si quiera cuando la mentada ex lanzó su último hit, dedicado en exclusiva al cantante, en el que hablaba de los malos ratos que le había hecho vivir y que no le perdona que "le prometiera el mundo", pero luego la sustituyese por otra (Hailey) "en dos meses".

Claro que, ahí no quedó la cosa. Hailey, quien en su momento confirmó que era fan de 'Jelena' –el nombre que las redes le dio a la relación amorosa entre su marido y Selena–, publicó a las pocas horas del lanzamiento de Lose you to love me una story acompañada de la canción I’ll kill you ("te mataré"), de Summer Walker… Toda una declaración de intenciones, aunque la modelo después negase que su mensaje fuera dirigido hacia la cantante.