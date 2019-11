Arkano se viraliza en la red con varios vídeos de celebración en los que aparece bebiendo y con una chica semidesnuda

Arkano vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Si la semana pasada, la actuación que hizo junto a Melendi y David Bisbal en La Voz Kids generó polémica por los atuendos que usaron, ahora el rapero se ha convertido en trending topic por varios vídeos en los que se le ve celebrando algunas buenas noticias.

El ayudante del coach del concurso musical de Antena 3 compartió el pasado miércoles una foto en su Instagram en la que comunicaba a sus seguidores sus últimas novedades. "Así se celebra aprobar el carné de conducir y cerrar contrato con la mejor discográfica del panorama el mismo día", escribió Arkano junto a una foto en la que se le ve montado en un despampanante coche.

Y parece que sigue de celebración por estas grandes noticias, pues este jueves ha publicado un vídeo en el que se le ve en la piscina con una botella de champán. "Hay que disfrutar, para eso se trabaja, ¿no?", comenta brindando con la cámara en un paraje bastante paradisíaco.

Pero las publicaciones de Arkano no quedaron ahí, pues parece que compartió varias historias en su cuenta de Instagram en las que se le veía con una botella de alcohol en la mano. "La que se ha liado, tío, la que se ha liado. O sea, vas a flipar", comenta el rapero mientras entra en una habitación. Entonces, enfoca hacia la cama y allí está boca abajo una chica semidesnuda que parece estar dormida. Él, que también va sin camiseta, se acerca a la mujer y le pega un mordisco en el culo.

Las historias han sido borradas rápidamente, pero los usuarios de Twitter las han recuperado haciendo que Arkano se convierta en trending topic.

El cantante se ha pronunciado sobre esta polémica en sus redes sociales. "La semana pasada fui trending topic por no ser 'rapero' y esta semana me tiráis por serlo demasiado. ¿Sabéis qué? No tengo tiempo para tanta tontería, estoy celebrando a gusto, coño", ha comentado, aludiendo a que, haga lo que haga, siempre lo critican.