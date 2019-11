Tribunales.-Fijado para este viernes el desalojo de una anciana de 86 años "con demencia senil" en La Rinconada

Según ha explicado a Europa Press el abogado que representa a esta mujer con "demencial senil", llamada Carmen R.P., ella habita desde hace unos "50 años" y en régimen de alquiler una vivienda de la avenida de la Constitución de La Rinconada, si bien tras morir la propietaria del inmueble "dejó de pagar" las rentas de alquiler y a continuación, los sobrinos de la difunta dueña de la vivienda habrían emprendido un litigio para "recuperar" el control de la casa, demandando el desahucio de la misma.

En el marco de dicho litigio, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla, los sobrinos de la difunta dueña de la casa habrían solicitado el lanzamiento o desalojo de la vivienda, si bien tal extremo habría quedado suspendido la pasada primavera. Y es que según la representación de esta mujer, el juzgado habría atendido a un escrito entregado el pasado mes de abril por el Ayuntamiento de La Rinconada.

En dicho escrito, recogido por Europa Press, el alcalde, Francisco Javier Fernández, esgrime un informe de los servicios sociales municipales sobre la situación familiar de esta viuda de 86 años que habita la citada vivienda junto a un hijo mayor de edad sin "apenas ingresos" a la fecha de ser redactado dicho documento. La mujer cuenta además con dos hijas con sus respectivas cargas familiares.

A tal efecto, exponía el primer edil que "el Ayuntamiento está realizando gestiones para trasladarla a un alojamiento municipal destinado a personas con escasas disponibilidades económicas", solicitando "aplazar al mes de julio la resolución del lanzamiento a fin de proporcinarle una vivienda digna y adecuada", pues para ese mes estaba previsto que quedase "desocupada" una de las viviendas del alojamiento municipal.

EL ESCRITO DEL TÉCNICO

No obstante, tras ser instado de nuevo el desalojo el pasado mes de octubre, un técnico municipal daba cuenta hace pocos días al juzgado, mediante un escrito oficial, de que el Ayuntamiento "no dispone actualmente de ninguna vivienda que se le pueda ofrecer para que la ocupe a partir del 29 de noviembre, fecha en la que está señalado el lanzamiento" de la vivienda habitada por esta persona. "No obstante, desde los servicios sociales se van a hacer gestiones por si fuese factible disponer de una vivienda en esa fecha, lo que no está en absoluto garantizado", agrega el técnico municipal.

Al respecto, tras desestimar el juzgado una petición de suspensión del lanzamiento, el mismo está fijado para las 11 horas de este viernes, si bien fuentes municipales han asegurado a Europa Press que en el caso de que finalmente el desalojo sea consumado, esta mujer contará con un alojamiento durante la misma jornada, descartando que quede "desamparada".

Las mismas fuentes aseguran que desde el Ayuntamiento se ha ofrecido en los últimos tiempos la posibilidad de que la mujer se adhiriese a un programa de ayudas al pago del alquiler o contase con respaldo municipal para ingresar en una residencia dadas sus complicaciones de salud.