Médicos de la Primaria advierten de que los problemas persisten pese a la "parafernalia" desplegada por la Xunta

Así lo ha trasladado una portavoz del colectivo, Pilar Fandiño, que ha leído un comunicado durante la concentración celebrada este mediodía a las puertas del centro de salud de Rosalía de Castro (también ha habido concentraciones en otras ciudades gallegas), con motivo de la segunda jornada de huelga protagonizada por estos profesionales.

Según ha recordado, este "conflicto" en la Atención Primaria gallega sigue "abierto" después de un año porque persisten situaciones como la plantilla "insuficiente" de médicos de familia y pediatras, el "flujo sobredimensionado de pacientes" y, como consecuencia, la imposibilidad de prestar una atención "con la dignidad y la calidad necesarias".

Fandiño ha lamentado que, un año después, tras dos convocatorias de huelga (tres en el caso del área de Vigo, donde llegaron a dimitir 23 jefes de servicio y unidad), la Atención Primaria sigue estando "en el punto de partida", a pesar de "toda la parafernalia desplegada por la administración".

Según ha apuntado, se han creado "un sinfín de comisiones de trabajo, consellos y comités" que "trabajan en paralelo y sin interconexión racional", y ha calificado la situación como "crisis no resuelta" , al tiempo que ha incidido: "No pedimos lo imposible, ni siquiera lo óptimo, solo pedimos lo adecuado".

En la misma línea, otro de los portavoces de la Asamblea de Áreas Sanitarias, Alberto García Pazos, ha criticado que "la mayor parte" de las medidas anunciadas por Sanidade "eran teóricas" y, en todo caso, "no han funcionado". Así, ha advertido de que los médicos quieren "hechos, no presentaciones, folios y más papeles", porque casi la mitad de ellos estará en edad de jubilarse en cinco años y no hay relevo.

García Pazos, que ha vuelto a lamentar que el conselleiro de Sanidade "ni siquiera" quiere escuchar a los médicos y se escuda en las comisiones, también se ha referido a la docencia que estos profesionales imparten, y ha reiterado que, si esta huelga no hace "reflexionar" a la administración, los tutores del área de Vigo dejarán de hacer esa labor con los MIR que se incorporen próximamente.