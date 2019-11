La industria de la moda se rebela contra la campaña publicitaria del Black Friday de easyJet

"El Black Friday, menos ropa y más Europa". Este es el eslogan de la nueva campaña publicitaria con la que easyJet pretende animar a los consumidores a adquirir billetes de la aerolínea y que ha provocado que la industria de la moda en España se alce en pie de guerra contra una estrategia de marketing que considera "inadecuada" y que busca "desprestigiar el sector".

Se trata de una campaña de cuñas publicitarias de radio y de una 'newsletter' que incluyen el controvertido eslogan y que ha provocado las protestas de la patronal de comercio textil (Acotex), la Confederación de Empresas de la Moda de España y la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged).

"Señoras y señores clientes, les recordamos que en nuestra planta joven tienen la oferta de camisetas a 9,95 que se dan tanto de sí que también podrán usarlas de funda de sofá, gracias. Este Black Friday, menos ropa y más Europa", era el texto de uno de los anuncios radiofónicos en los que se imitaba la megafonía de un establecimiento de moda.

El sector de la moda, en pie de guerra

Ante estos anuncios, Acotex ha alertado de la "campaña de desprestigio a las tiendas de ropa que está llevando a cabo la compañía aérea easyJet" con sus anuncios, que ha considerado "inadmisible e irresponsable" y cuya retirada ha solicitado. "No entendemos por qué han hecho una publicidad así, porque no son dos sectores reñidos. Desprestigia al sector de la moda, cuando no viene al caso", explica a 20minutos el presidente de la patronal, Eduardo Zamácola.

En la misma línea se ha pronunciado la Confederación de Empresas de la Moda de España, que también ha pedido la retirada de la campaña, al considerar que supone un "daño" para el sector. "Como empresarios, debemos actuar con responsabilidad y dinamizar la economía de nuestro país en busca del bienestar de todo y de todos", recalca su presidente, Ángel Asensio.

También Anged se ha manifestado en este sentido y su presidente ha trasladado a los máximos responsables de la aerolínea en España el malestar existente en algunas compañías del sector textil, según han detallado a 20minutos fuentes de la asociación.

Desde Anged recalcan que, dentro de los legítimos intereses de cada sector, no les parece "razonable cargar injustificadamente" contra una industria de la moda en un periodo tan importante como el Black Friday, al que siguen la Navidad y las rebajas. No obstante, resaltan que en ningún caso hay "voluntad de hacer guerra" entre dos sectores que, a su juicio, constituyen un binomio fundamental para la economía en España.

easyJet lamentan las interpretaciones

Por su parte, según ha podido saber 20minutos, la aerolínea defiende que la campaña en ningún momento tenía mala intención y que solo era un "juego de palabras", que no pretendía ir más allá. Asimismo, lamenta que haya dado pie a otras interpretaciones.

"Las creatividades realizadas por easyJet para promocionar los descuentos de Black Friday y que hacen referencia a la moda la mencionan con el único objetivo de hacer un juego de palabras y destacar la accesibilidad de viajar con tarifas muy económicas. Sentimos que esto haya podido dar pie a otras interpretaciones", matiza la aerolínea.