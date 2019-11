PP, Cs y Vox critican el anteproyecto de ley educativa y apuestan por la libre elección de la lengua

Por su parte, el portavoz de El PI, Jaume Font, se ha mostrado prudente y ha dicho querer esperar "a ver cómo queda el tema del porcentaje", en relación a lo que establece el texto respecto al uso de las lenguas; y el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha defendido que la lengua catalana se protege en el ámbito educativo "así como dice el Estatut" y ha criticado que algunos partidos "creen conflictos con la lengua propia de Baleares".

El diputado de MÉS per Mallorca, Joan Más 'Collet', ha dicho que su formación emitirá valoraciones desde el seno del partido y no desde el grupo parlamentario, por lo que no ha querido hacer declaraciones respecto al tema.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Silvia Cano, ha defendido los "nuevos planteamientos pedagógicos" que recoge la ley, así como la apuesta por la creación de plazas gratuitas en la etapa educativa de cero a tres años.

