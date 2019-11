El consum pirata de cinema, televisió i música cau un 15% entre el 2017 i el 2018 en la Unió Europea, segons l'EUIPO

L'estudi, divulgat aquest dimecres, posa de manifest que entre el 2017 i el 2018 l'accés total a contingut piratejat va disminuir una mitjana d'un 15,1% en la UE.

El descens més acusat es va registrar en el consum de música piratejada, que va caure una mitjana del 32% en eixe període, seguit del consum de pel·lícules piratejades (-19,2%) i el consum de continguts televisius piratejats (-7,7%).

No obstant açò, l'usuari mitjà d'Internet en l'EU va accedir a contingut piratejat en línia 9,7 vegades al mes durant els primers nou mesos del 2018, tant en dispositius fixos com mòbils.

A Espanya, l'accés global a contingut piratejat va disminuir un 14,4% entre el 2017 i el 2018, mentre que l'usuari mitjà espanyol va accedir a contingut piratejat en línia 8,7 vegades al mes durant els nou primers mesos del 2018.

L'accés a música piratejada va disminuir un 34,2%, l'accés a pel·lícules piratejades va registrar un descens de l'11,8% i l'accés a continguts televisius piratejats va registrar un descens del 2,8% a Espanya entre el 2017 i el 2018.

L'informe es basa en un conjunt de dades extret de més de 70.000 milions de connexions a Internet durant el període de 21 mesos comprès entre gener del 2017 i setembre del 2018.

11 MILIONS DE LLOCS DE TREBALL

Amb eixes dades sobre la taula, el director executiu de l'EUIPO, Christian Archambeau, ha assenyalat que els sectors intensius en drets d'autor, inclosos el cinema, la televisió i la música, "generen més d'11 milions de llocs de treball en la UE", i el pirateig, amb la pèrdua associada d'ingressos que porta aparellat, "representa una amenaça directa per a aquests sectors".

"Malgrat la disminució del consum piratejat que posa de manifest l'estudi, encara queda molt de treball per davant per a fer front al problema, i confiem que aquestes conclusions servisquen de referent per als responsables polítics, a mesura que elaboren polítiques i solucions", ha agregat.

A més, un segon estudi publicat, també hui, per l'EUIPO posa de manifest que fins a 13,7 milions de ciutadans de la UE descarreguen televisió mitjançant protocol d'Internet no autoritzat (IPTV), la qual cosa significa que els infractors guanyen 941,7 milions d'euros a l'any.

"Açò pot realitzar-se a través de pagaments únics, adquirint descodificadors il·legals, o mitjançant abonaments a llarg termini venuts per menudistes no autoritzats", ha assenyalat l'EUIPO. Segons l'informe, l'usuari únic intermedi en la UE gasta 5,74 euros al mes en IPTV no autoritzada.