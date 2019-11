Lolita Flores emociona a Rosario al despedirse de 'La Voz Kids': "Mi hermana es la única que me queda en la familia"

La última noche de Asaltos de La Voz Kids trajo este martes una retahíla de emociones que se mantuvieron hasta el final del programa. Y es que Lolita Flores se despidió del concurso con unas emocionantes palabras dirigidas, especialmente, a su hermana Rosario Flores.

La actriz asesoró a la coach en las Batallas y en los Asaltos de La Voz, pero, al igual que Arkano, Niña Pastori y Pastora Soler, no estará presente en la semifinal, que tendrá lugar el próximo martes. "He sido muy feliz aquí, me voy con lágrimas en los ojos", expresó la cantante, a la que Eva González dio las gracias.

"Gracias por revolucionarme el plató cada vez que te ha venido en gana, por poner la nota de humor, por darle cariño a los niños y por los sabios consejos. ¡Lolita for President!”, exclamó la presentadora, a lo que le siguieron los coaches, que corearon junto al público esta última frase.

Fue en este momento cuando Flores se sinceró en el plató: "No quiero llorar, que estoy muy sensible últimamente. Para mí ha sido un placer. Ha sido un reencuentro con mis compañeros, que los admiro muchísimo, más de lo que ellos se piensan. Los he visto crecer. Porque aunque no lo parezca, son casi 61 años", bromeó la cantante, que después se dirigió a su hermana.

"Es un honor estar con ella porque no la veo casi nunca, porque las dos tenemos familia, hijos… yo no tengo familia, ella sí; tiene más suerte que yo", aclaró antes de retomar el discurso: "Pero sí que es verdad que, del núcleo de los cinco, de mi familia, la única que me queda es ella. Y mi hermana, lo he dicho siempre, es más que eso. Así que gracias”, expresó ante una emocionada Rosario Flores, con quien se fundió en un abrazo.

Las Flores llevaron a la semifinal las voces de Daniel, Chavito, Paloma y Paola, a quienes definieron como unos concursantes "muy buenos" y "con mucha fuerza". Asimismo, la decisión fue difícil, ya que también disfrutaron del talento de Marta y de Saira. "Me da mucha pena dejarla sola ante el peligro, pero se va a defender muy bien", opinó finalmente Lolita sobre la coach.

En la entrega de este martes también actuaron los aspirantes de Vanesa Martín y de su ayudante Pastora Soler. Así, ambas confiaron en las voces de Aysha, Marcos, Patricia e Isabel para competir en la penúltima fase del talent show de Antena 3.

