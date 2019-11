Cantabria y CyL coordinan recursos para garantizar la seguridad en carreteras en invierno

Así lo han acordado el delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, y el subdelegado del Gobierno en Palencia, Miguel Ángel Gutiérrez, en la reunión que han mantenido este martes en Aguilar para abordar el Plan de Viabilidad Invernal.

La principal novedad de este año es que cinco móviles informarán de la situación de las vías entre Cantabria y Castilla y León en tiempo real a los usuarios de las mismas.

Cuatro de ellos se colocarán en Palencia, en cualquier punto, mientras que Cantabria dispondrá de otro adicional, para reforzar la señalización de las incidencias meteorológicas en la circulación por la A-67 entre Cartes y Pozazal. A los mismos se sumarán las cámaras empleadas en años anteriores y que "permiten tener ojos en las carreteras" para ver lo que pasa y prevenir problemas serios.

La decisión se ha adoptado en el citado encuentro, habitual por estas fechas, y cuyo objetivo es coordinar recursos para prevenir sucesos como el que ocurrió hace unos años cuando quedaron atrapados varios coches en la A-67.

"No sería operativo aplicar el protocolo si no nos coordinásemos con las comunidades autónomas limítrofes puesto que las incidencias climatológicas no saben de límites entre provincias ni comunidades", han coincidido Echevarría y Gutiérrez tras el encuentro, al que han asistido representantes de todos los órganos con competencias en la puesta en marcha de los protocolos de vialidad invernal en las dos autonomías.

El objetivo es que la relación entre efectivos y medios materiales sea "ágil y fluida" para tomar las decisiones que favorezcan el tránsito "sin peligro" de la vía así como que no se bloquee.

EMBOLSAMIENTOS Y NEUMÁTICOS DE INVIERNO

Entre los acuerdos adoptados también figura el de aplicar la instrucción de la Dirección General de Tráfico para el uso obligatorio de cadenas asociado al nivel rojo, de modo que en ciertos tramos y ante condiciones meteorológicas adversas solo se permitirá la circulación a vehículos con neumáticos de invierno o mixtos.

En cuanto a los embolsamientos de camiones y autobuses, a los que se prohíbe circular con nevadas intensas para "evitar males mayores", especialmente en el puerto cántabro de Pozazal, se realizarán en dirección hacia el Norte en el polígono de Aguilar, mientras que en el sentido opuesto -es decir, desde Cantabria hacia Palencia- se estacionarán en Arenas de Iguña.

COORDINACIÓN

El delegado del Gobierno en Cantabria ha considerado que "una buena coordinación entre administraciones es imprescindible y favorece la movilidad de los ciudadanos", y ha destacado al respecto que este año reforzarán medidas que se han venido desarrollando para facilitar la circulación.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Palencia se ha referido a las "particularidades" del acceso desde esta provincia a Cantabria, debido a los citados "embolsamientos preventivos" de vehículos para prevenir "males mayores" cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

"El tramo entre Reinosa y Aguilar es un tramo complejo y tiene ciertas particularidades porque tiene muchos túneles lo que dificulta el acceso a los vehículos" ha subrayado Gutiérrez, que ha indicado que en muchos casos no basta con el uso de cadenas.

En cuanto a los medios materiales, ha señalado que para esta temporada son los mismos del año pasado aunque también se va a poder contar con el de la Junta de Castilla y León porque la "coordinación entre todos" y el trabajo en común "es la clave".

"Estamos preparados para tener un invierno difícil pero la clave es apoyarnos en la experiencia de años anteriores y que no haya problemas más allá que los de la climatología nos pueda marcar" ha finalizado Echevarría.

REUNIÓN

A la reunión también han asistido representantes de las áreas de Fomento de Palencia y Cantabria, de la DGT de ambas provincias, del Subsector de Tráfico, así como de las empresas de conservación y explotación de los distintos tramos de la A-67.

En el encuentro han recordado que los ciudadanos disponen para informarse, entre otros medios, del teléfono 011, de la web infocar.dgt.es, de la aplicación gratuita de la DGT, de una cuenta de twitter (@informacionDGT) y con los medios de comunicación social.