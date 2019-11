Podemos-IU presenta una iniciativa para favorecer la música en directo en la calle

Según ha informado la confluencia política en una nota de prensa, el concejal Francisco Puentedura entiende que la música "no debe estar sancionada con multas" en una ciudad que aspira a ser Capitalidad Cultural Europea en 2031.

Por ello, el partido político plantea una modificación en la normativa municipal que amplíe los espacios permitidos, regule los horarios para los músicos callejeros y garantice que pubs y bares, siempre que estén insonorizados y respeten el descanso de los vecinos, puedan ofrecer conciertos en vivo.

Puentedura ha querido dejar claro que el Ayuntamiento "no va a hacer castings ni será censor" y que serán los propios músicos quienes se autorregularán, evitando que personas que no son profesionales y no tienen calidad artística ocupen la vía pública con fines ajenos a la difusión cultural.

El delegado provincial de la Federación de Asociaciones y Movimientos Artísticos de Andalucía y propietario de un establecimiento que actualmente no tiene permitido ofrecer música en directo, Paco Sanmartín, ha recordado que "la música genera economía y empleo" y ha explicado que su local se encuentra "en el trance de cerrar o convertirse en un negocio exclusivamente de venta de alcohol, algo que no queremos".

El portavoz de la Asociación de Músicos de Granada, Alberto Domínguez, se ha alegrado de la medida porque "llevamos mucho tiempo peleando por esto" y por este motivo ha defendido la "dignificación" de la profesión de músico.

Si finalmente es aprobada en el pleno municipal que se celebrará el viernes 29 de noviembre, la iniciativa de Podemos-IU tendrá que ser traspuesta como expediente por parte del Gobierno local, lo que hará posible que haya música en vivo en la carreras de la Virgen y del Darro, Paseo del Violón, Estación de Autobuses, Avenida de Andaluces y de Andalucía.

También habría música en directo en las plazas Isabel la Católica, de la Trinidad, Bib Rambla, de Gran Capitán, de las Pasiegas, en la calle San Juan de Dios y otros barrios y zonas de la ciudad, según la moción en defensa de la música en vivo y artistas urbanos en la ciudad de Granada.

Para tal fin, se pondrá en marcha una mesa conjunta, compuesta por técnicos, grupos políticos, asociaciones de vecinos y músicos, que será la encargada de desarrollar esta medida y adaptarla al Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía que permite que las ciudades elaboren normativas municipales a favor de la música en vivo en la vía pública y en establecimientos de ocio.