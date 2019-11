Sevilla se une a Alianza por Sostenibilidad en Residuos, mientras aumenta su reciclaje un 7,6% en seis meses

Tal como detalla el Ayuntamiento hispalense en un comunicado, Guevara ha participado este martes en la inauguración de una jornada técnica para el incremento de las recogidas selectivas y el fomento de la economía circular, que ha organizado Ecovidrio, una entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de envases de vidrio en España, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FEMP) y la Junta de Andalucía.

En el encuentro, con centenar y medio de asistentes, se han dado a conocer casos de éxito y prácticas vanguardistas que se están ejecutando en diferentes municipios españoles en materia de recogida selectiva. De esta necesidad de compartir ha surgido la plataforma, que ha sido este martes presentada.

Con la adhesión a la Alianza de Municipios por la Sostenibilidad en los Residuos, las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades- pueden mostrar su compromiso con la economía circular, y se comprometen a desarrollar medidas para reducir tanto como sea posible la generación de residuos, alcanzar los niveles más elevados posibles de recogida selectiva, transmitir a los vecinos y comerciantes la importancia de reducir los residuos y a corresponsabilizar a toda la ciudadanía y las actividades económicas de la correcta gestión de los mismos.

En la jornada se han puesto una decena de ejemplos sobre casos de éxito en España sobre innovación aplicada a los residuos y, entre ellas, las iniciativas de Lipasam para la mejora de la recogida selectiva en la ciudad, como la instalación de los Ecopuntos o los contenedores para biorresiduos (residuos orgánicos) en mercados de abastos y en varios distritos que se irán progresivamente extendiendo por otras zonas.

"Son ejemplos de economía circular. Los biorresiduos recogidos terminan convirtiéndose en compost para el campo, ampliando así el círculo de vida útil de los productos al servir de abono para la agricultura", ha explicado el delegado.

"Nuestra ciudad tiene un firme compromiso en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por un nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible. Y aquí estriba la importancia que tienen jornadas y eventos como el que hoy celebramos con el que pretendemos avanzar conjuntamente ante un reto que tenemos todas las ciudades por delante como es lograr el incremento de la recogida selectiva y el fomento de la economía circular", ha abundado.

Guevara ha explicado que la recogida selectiva es un eje fundamental para la estrategia municipal de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

"Sevilla ha sido ya sede de un gran acuerdo internacional por la economía circular y el pasado febrero, en una reunión de alto nivel de Naciones Unidas, se aprobó el compromiso institucional que lleva el nombre de nuestra ciudad y que establece la hoja de ruta para lograr una adaptación de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible a los planteamientos de todas las grandes ciudades. Así lo hemos hecho ya con el Plan Estratégico Sevilla 2030, que está construido sobre la base de adaptar uno a uno los principales retos de los ODS a la realidad de la ciudad", recalca.

En materia de recogida selectiva, el delegado de Transición Ecológica y Deportes ha dicho que se trabaja en un doble sentido. Por un lado, la labor de la sensibilización y concienciación de la población en torno a la importancia del reciclaje y, por otro, el incremento de equipamientos "para facilitar al máximo que aquel que quiera pueda contribuir a este proceso de enorme importancia".

AUMENTO DEL RECICLAJE EN TODOS LOS ÁMBITOS

Sevilla sufrió un parón en datos de recogida selectiva y lleva varios años creciendo, según ha detallado. En el pasado semestre, el aumento fue de un 7,6 por ciento de media, con un crecimiento en todos los ámbitos: envases ligeros (14,6%), materia orgánica (10,6%), envases de vidrio (6,5%) y papel y cartón (3,6%).

"Pero debemos seguir avanzando y hacerlo desde la innovación, la sensibilización y las sinergias con otras ciudades. De hecho, estamos en estos momentos en pleno proyecto europeo en colaboración con una veintena de ciudades e instituciones para aplicar nuevas técnicas de economía circular para favorecer la reutilización de residuos orgánicos y de los restos de las obras y construcciones", indica.

"El cambio climático está aquí. Y tenemos que esforzarnos todas las ciudades no sólo por cumplir los acuerdos del compromiso de París sino incluso conseguir elevar estos objetivos y buscar lo más rápido posible un elevado nivel de concienciación y sensibilización adecuado. Es el gran acuerdo verde o New Green Deal promovido desde la nueva Comisión Europea y que Sevilla no sólo suscribe sino que quiere ser un referente para su implementación a nivel nacional e internacional", ha concluido el delegado.