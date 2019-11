Laura Matamoros decide borrarse un tatuaje: "Lo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo"

Laura Matamoros ha dicho en innumerables ocasiones que cada uno de sus tatuajes tiene una historia detrás. Sin embargo, uno de estos recuerdos parece no ser del agrado de la hija de Kiko Matamoros, hasta tal punto que ha decidido eliminar uno de ellos de su cuerpo.

De hecho, la influencer ya ha iniciado el proceso para borrar el tatuaje, que se hizo cuando tenía "17 o 18 años". Una época en la que, según ha explicado la propia protagonista en Instagram, "la cabeza no me iba muy bien, no estaba yo muy fina".

El tatuaje que se va a eliminar es una frase en italiano ("Aprendo del ayer, vivo para hoy, espero el mañana"), que grabó en su piel durante sus años en Londres, tal y como relató en su canal de Mtmad hace un par de años. Un recuerdo que define como "el peor tatuaje de la historia, es lo peor que me he hecho en mi cuerpo y estoy deseando quitarme eso de ahí".

Tras muchas dudas y un largo periodo de tiempo valorándolo, Matamoros ha decidido dar el paso de dejar atrás parte de su pasado que no le ayuda a ser feliz. De esta forma, la hija de Kiko Matamoros inicia una nueva etapa en su vida, después de conocerse su ruptura con el también influencer Daniel Illescas.

Una vez finalizada la primera sesión para eliminar el tatuaje, Matamoros, en un nuevo story, se mostraba agradecida a la clínica y explicaba que todo había salido a pedir de boca. "Gracias Angelito. La verdad que iba con miedo, por si me iba a doler, la verdad es que nada… Os iré contando porque esta es la primera prueba para ver qué tal cogía el pigmento de la tinta, que por cierto, parece que muy bien”, concluyó.