El PSdeG insta al PP a "anteponer" la lucha por la igualdad a "mantenerse en los gobiernos" apoyado por Vox

Este lunes 25 de noviembre, Día para la eliminación de la violencia de género, el líder de los socialistas gallegos ha manifestado que "todos los esfuerzos en busca de la igualdad son fundamentales" tanto en "la esfera internacional" como en España.

Así, tras recordar que hay "sociedades no democráticas y no occidentales" donde "no hay libertades políticas, religiosas ni personales" para las mujeres, Caballero ha subrayado la necesidad de mantener "siempre" la postura de combatir la violencia machista.

En este punto, ha invitado al PP a "poner la defensa de los derechos de las mujeres por encima de sus intereses electorales para mantenerse en los gobiernos" y así "mantener las medidas y presupuestos para combatir la violencia machista".

Y es que, para Caballero, el compromiso del PP con esta problemática está en entredicho "por sus pactos con la ultraderecha de Vox, que es una escisión del Partido Popular que ellos alimentaron y ahora los devora".