Dos proyectos de la UJA muestran la existencia de estereotipos sexistas en los jóvenes

Estos datos han sido dados a conocer por la catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén y miembro del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, Yolanda María de la Fuente, durante la clausura de los proyectos de actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres realizadas en 2019. Dichos proyectos fueron subvencionados por el Instituto de la Mujer y desarrollados por la UJA durante 2019.

Concretamente, dos fueron los proyectos. El primero llevaba como título 'Fomento de la cultura de igualdad y prevención de la violencia de género en centros de internamiento de menores infractores'. El segundo, 'Formación sobre roles y estereotipos sexista en el ámbito educativo'.

Yolanda de la Fuente ha ofrecido un avance de resultados de los cuestionarios en los centros de internamiento de menores infractores. En estos fueron encuestados 210 jóvenes, de entre 15 y 18 años. También ha avanzado los resultados de los cuestionarios en centros educativos de Jaén, que fueron realizados a 72 jóvenes.

En el caso de los centros de internamiento de menores infractores, a la cuestión 'Los hombres deben controlar las amistades de sus parejas', un diez por ciento respondió que sí. En lo que se refiere a la pregunta 'Se puede revisar el teléfono móvil de tu pareja si sospechas algo', un once por ciento respondió que sí y un 19 por ciento que estaba en parte de acuerdo.

A la cuestión 'Si mi pareja no quiere tener relaciones y yo si quiero, tiene que aguantarse y hacerlo, eso es parte de ser novios', un ocho por ciento responde que sí o estaba en parte de acuerdo. A la pregunta de 'Los celos son una forma de mostrar mi amor hacía mi pareja', un 36 por ciento respondió que sí o estaba en parte de acuerdo; a la cuestión de 'Si tu pareja te insulta le puedes pegar', un 17 por ciento respondió que sí.

En cuanto al avance de resultados de los cuestionarios en centros educativos de Jaén, a la cuestión 'Los hombres deben controlar las amistades de sus parejas', el 14 por ciento de los chicos dice sí o están de acuerdo en parte y el 97 por ciento de las chicas dijo que no.

A la pregunta 'Se puede revisar el teléfono móvil de tu pareja si sospechas algo', el 19 por ciento de los chicos dijo que sí o estaba en parte de acuerdo y el 15 por ciento de las chicas dice sí o estaba en parte de acuerdo. La cuestión, 'Si mi pareja no quiere tener relaciones y yo si quiero, tiene que aguantarse y hacerlo, eso es parte de ser novios', el once por ciento de los chicos dijo que sí, el 16 por ciento estaba en parte de acuerdo y el 94 por ciento de las chicas dijo que no.

En cuanto a la pregunta 'Los celos son una forma de mostrar mi amor hacía mi pareja', el 26 por ciento de chicos están en parte de acuerdo y el 15% de las chicas dijo sí o estaban en parte de acuerdo. A la pregunta 'A las chicas les gustan los chicos que parecen fuertes y agresivos', el 37 por ciento de los chicos dijo sí, el 26 por ciento estaban de acuerdo en parte y el nueve por ciento de las chicas dijo no y el 21 por ciento estaban de acuerdo en parte.

Yolanda de la Fuente ha subrayado "la poca diferencia" entre las opiniones de los jóvenes de centros internamientos de menores infractores y de centros educativos, y ha asegurado que "estamos en una corriente transversal que cruza a la juventud, en la actualidad. Esto nos tiene que hacer pensar y gestionar nuevas medidas, que lleguen a este grupo de población, que es el que nos vamos a encontrar en unos años como personas adultas y que va a ir arrastrando esa forma de ver la vida".

Para llevar a cabo estos proyectos, se realizaron varias actuaciones. En centros de internamiento de menores infractores, se realizaron 14 sesiones formativas en nueve centros en el territorio andaluz (Cádiz-Algeciras, Sevilla-Carmona, Jaén, Málaga, Torremolinos, Almería-Oria, Almería-Purchena y Granada).

En módulos de tratamiento masculino, femenino y terapéutico, se realizaron 16 reuniones con equipos responsables, dirección de centros, ponentes y educadores; asistieron 225 menores a las jornadas (210 chicos y 15 chicas), y asistieron 41 educadores (21 hombres y 20 mujeres).

En centros educativos, se llevaron a cabo diez sesiones formativas en centros educativos de la provincia, con un total de 580 asistentes (60 por ciento hombres y 40 por ciento mujeres). También se llevaron a cabo 15 reuniones con centros y equipos formativos. En éstos se analizaron algunos de los cuestionarios que realizaron los menores y de estos se extraerán conclusiones y datos para poder mejorar y actuar en el futuro.

Las líneas de actuación y propuestas de formación están abiertas de forma continuada, a través de diversos proyectos y formación integral del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Jaén.