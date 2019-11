Aprobada la Oferta de Empleo Público de 716 plazas de enseñanzas medias para 2020 con el único apoyo de ANPE

ANPE, según ha informado en un comunicado, ha apostado "nuevamente" por la consolidación del empleo docente con su apoyo a las 716 plazas de la oferta de empleo público de 2020, "número máximo de plazas que permiten las limitaciones legales", que situará por debajo del 8 por ciento la tasa de interinidad en los centros de enseñanzas medias de la región, "hecho que también va a contribuir a dar estabilidad a dichos centros educativos", explica.

ANPE ha apoyado esta Oferta de Empleo Público con el compromiso de la Consejería de Educación de convocar para 2022 todas las especialidades que no se hayan convocado en 2018 ni lo vayan a ser en 2020, además de aquellas en las que su tasa de temporalidad esté por encima del 8 por ciento en el momento de aprobar la Oferta de Empleo Público para esas futuras oposiciones de 2022. "Así se podrá cumplir ese objetivo en el plazo acordado".

Además, ANPE ha vuelto a pedir a la Consejería de Educación la convocatoria de plazas de catedráticos en la región, ya que no se convocan desde 2002. "Estas plazas no dependen de la tasa de reposición y no afecta a esta oferta de empleo público aprobada y el objetivo es llegar al máximo del 30 por ciento de la plantilla que permite la LOE", dice el sindicato.

STE Y LA OFERTA "RAQUÍTICA"

Sin embargo, el sindicato STE-CLM ha calificado de "raquítica" la Oferta de Empleo Público aprobada y ha asegurado que ha salido adelante por el apoyo recibido por alguna organización que "traía el sí de casa, sin saber qué se nos presentaba".

Asimismo, ha exigido "la máxima transparencia", como se hacen en otras comunidades autónomas, y que desde ya se informe qué especialidades tendrán oposición en el año 2022.

Respecto a las especialidades convocadas, considera que la Consejería "se equivoca" sacando ofertas "muy pequeñas" en algunas especialidades. A su juicio, "era mejor concentrar ofertas amplias en pocas especialidades y asegurar que las no convocadas tendrían su turno en el 2022". Esto, unido a que el pacto de interinos de Castilla-La Mancha "es el menos estable de todo el Estado", supondrá "una reordenación que afectará negativamente a muchos de los actuales trabajadores y trabajadoras", ha indicado.

CCOO NO RESPALDA LA OEP

CCOO-Enseñanza ha rehusado posicionarse ante la OEP 2019 para enseñanzas medias presentada por la Administración en Mesa Sectorial y aprobada con el único respaldo de ANPE, uno de los cinco sindicatos con representación, al considerarla "insuficiente".

Opina que esta oferta debería rondar las 1.000 plazas, teniendo en cuenta que desde el pasado 1 de septiembre hay trabajando en enseñanzas medias 3.598 interinos con vacante, de los que 1.392 tienen jornada a tiempo parcial.

Por otro lado, CCOO rechaza "rotundamente" la forma en la que ha gestionado esta OEP. "Es inadmisible que se anuncie la oferta de empleo antes de la celebración de la mesa sectorial con los sindicatos. Por lo tanto, esta oferta no ha sido negociada, sino impuesta", apunta. Para CCOO, "esto es un gran error, niega valor a la negociación colectiva y no favorece ni a las organizaciones sindicales ni a la Administración".