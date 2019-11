García-Page anuncia que el Gobierno regional invertirá en esta legislatura 50 millones de euros en centros de la mujer

Así lo ha señalado durante el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha tenido lugar este lunes en el Teatro-Auditorio de Cuenca y que ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a la última víctima fallecida a causa de la violencia machista, una mujer de 26 años que, presuntamente, ha sido asesinada hoy mismo por su pareja en Tenerife, ha informado la Junta en nota de prensa.

Un García-Page que ha apostado por la "vida frente a cualquier ideología política", y ha resaltado las decisiones y los precedentes que ha asentado el Gobierno de la región en la prevención y ayuda de violencia machista.

Asimismo, ha recordado la puesta en marcha de ayudas a los huérfanos de madre por violencia machista con la extensión de las ayudas por orfandad, algo que no pasa en otras comunidades autónomas. En lo que va de año, once menores se han acogido a este tipo de ayudas en Castilla-La Mancha.

Este acto, que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, ha contado también con la asistencia de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de todos los partidos políticos, a excepción de Vox.

En este contexto García-Page ha reconocido la labor de los agentes de la Policía Nacional, del Ejército y de la Guardia Civil, así como de las distintas unidades especializadas con las que cuenta cada cuerpo, para ayudar a las mujeres víctimas de maltrato y para defender la igualdad.

A este concepto se ha referido García-Page al asegurar que "si el siglo XX fue el de la democracia, el XXI debe ser de la igualdad", antes de invitar a los jóvenes a luchar porque "las batallas hay que ganarlas y ya no podemos imaginarnos un futuro en el que todos no seamos iguales".

EL ALUMNADO ES "LA LUZ DE ESPERANZA"

De su lado y también presente en este acto, la consejera de Igualdad de Castilla-la Mancha, Blanca Fernández, ha que el alumnado de los centros educativos de la región es "esa luz de esperanza que hace pensar que la sociedad libre de violencia de género" está cerca.

Fernández, que ha reconocido a través de su Consejería a cinco centros de la región por su labor en la lucha contra la violencia de género, ha señalado que estos centros "están sembrando la semilla de la convivencia en igualdad, que es la base para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres que lamentablemente las redes sociales potencian en el siglo XXI".

Tanto los cinco centros premiados como el resto de la región "han dado una lección de dignidad que toda esta sociedad necesitaba, han sido capaces de traspasar las paredes para llegar a toda la sociedad, y están dando una enorme lección tanto a la sociedad como a los poderes públicos", ha asegurado la consejera.

Asimismo, Fernández ha reconocido que la sociedad "debe ser un muro de contención contra la violencia machista, una marea que defienda la igualdad como una manera de ver el mundo y la vida, tanto las cargas como los privilegios, tanto el trabajo dentro del hogar como fuera de él", ha especificado.

Por eso, a juicio de la titular de Igualdad, las mujeres son "la mitad de la emoción, de la fuerza, de la capacidad, de esa energía transformadora que es capaz de cambiar el mundo para crear ese mundo más justo". Al mismo tiempo ha añadido que "el mundo no se puede permitir por más tiempo prescindir de toda la energía que tenemos hoy entre las manos".

A la vez ha lanzado un mensaje para luchar contra la desigualdad, "un lastre para el desarrollo humano, porque es el caldo de cultivo para que siga existiendo la violencia de género, que tiene muchas caras y provoca mucho sufrimiento".

En este acto, el Gobierno regional ha querido reconocer a cinco centros educativos por su trabajo a favor de la igualdad, el CEIP 'Claudio Sánchez Albornoz', de Almansa (Albacete), el IES 'Maestro Juan de Ávila' de Ciudad Real, 'San Isidro' de Azuqueca de Henares (Guadalajara), el 'Pedro Mercedes' de Cuenca y el 'Julio Verne' de Bargas (Toledo).

"MÁS VICTIMAS QUE ETA"

La consejera no ha dudado en calificar la violencia de género como "terrorismo", asegurando que el terrorismo machista "se ha llevado más vidas que el terrorismo de ETA a lo largo de su historia".

"No permitáis decir que la violencia no existe, porque es un problema estructural y en esta lucha no sobra absolutamente nadie", ha proseguido la consejera. "Esta lucha lo es de los hombres y mujeres por igual, necesita la violencia machista de toda nuestra fuerza para intentar erradicarla más pronto que tarde".

Por eso, ha calificado como "muy importante" que el acto que se ha desarrollado este lunes en Cuenca haya estado lleno de gente joven llegada de todos los puntos de Castilla-la Mancha, porque ella entiende que la educación "es la mejor manera para combatir el mundo".

PRIMERA PARTIDA PARA IGUALDAD EN LA DIPUTACIÓN DE CUENCA

El presidente de la diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, también ha pronunciado un breve discurso en este acto organizado por el Gobierno regional, en el que ha anunciado que en los presupuestos de 2020 de la institución provincial "se incluirá por primera vez una partida para la igualdad".

A juicio del dirigente provincial, "esta partida servirá para luchar contra la supremacía machista y luchar para dejar a nuestras hijas y sobrinas una sociedad justa e igualitaria".

Asimismo, Martínez Chana ha asegurado que "no se puede consentir que la violencia avance en el sentido global", ya que es una "lacra que nos afecta a todos y de la que tenemos que luchar todos de la mano". "Por eso están aquí para luchar todos de la mano contra el maltrato físico y psicológico, que anula la individualidad de la mujer y del maltrato sexual, que cosifica y denigra".

En la misma línea que la consejera, el presidente provincial ha asegurado que la educación "es la principal herramienta para suprimir esta lacra". "Y para eliminar las formas de control, ellas no tienen que rendir cuenta de la última conexión de WhatsApp, de la última foto que suban a Instagram. Tenemos que estar vigilantes de las nuevas formas de violencia para poder atajarlas".

"ESPERANZA" DE DOLZ AL VER A JÓVENES

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha incidido en que es "motivo de esperanza" que el Teatro Auditorio de Cuenca esté lleno de gente joven, porque a su juicio, "es una muestra para ver que ellos están comprometidos con la igualdad y para luchar contra la lacra machista".

El primer edil ha lanzado cuatro mensajes. El primero ha sido para las víctimas, mostrando su "más sincero recuerdo". También a las mujeres que sufren la violencia machista, a las que ha dicho que "no están solas". El tercer mensaje ha sido a los hombres, a los que ha pedido "compromiso" con la igualdad de género y que no se baje la mirada, porque cuando una mujer muere se está degenerando el futuro de la sociedad.

RED DE CENTROS

La red de centros de Castilla-La Mancha cuenta con 84 centros de mujer, 14 recursos de acogida, cuatro pisos tutelados y 81 viviendas sociales -como transición a la vida autónoma-. Además, el Ejecutivo regional ofrece ayudas económicas al salir de una casa de acogida; ayudas de solidaridad para víctimas de violencia de género con secuelas graves; ayudas para víctimas con serias dificultades para encontrar un empleo y becas para que puedan estudiar ellas y sus hijos e hijas, entre otro tipo de recursos.