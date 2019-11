Puig respondrà en Corts a preguntes sobre el preacord PSOE-Unides Podem, els ERO i la investigació al seu germà

Puig parlarà del preacord per a l'Executiu central en resposta a la pregunta que li formularà la portaveu d'Unides Podem en la Cambra autonòmica, Naiara Davó, que li demanarà que indique què li pareix "per a la Comunitat Valenciana el preacord de govern a Espanya entre PSOE i Unides Podem".

Així mateix, la portaveu de Vox, Ana Vega, preguntarà al cap del Consell si "pensa dimitir o convocar eleccions" després de conéixer-se "la gravetat de la sentència dels ERO protagonitzats pel seu partit" i "la citació dels seus germans com a investigats per la possible comissió de diversos delictes", segons consta en la pregunta d'aquest grup.

La portaveu del PP, Isabel Bonig, per la seua banda, preguntarà a Puig sobre "qual és la principal prioritat del Consell", mentre que el síndic de Ciutadans (Cs), Toni Cantó, interpel·larà al responsable autonòmic sobre els becaris que presten servicis en Presidència.

En concret, Cantó preguntarà a Ximo Puig qual va a ser la seua política "en relació amb els becaris que presten servicis en el departament de Presidència de la Generalitat valenciana".

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, interpel·larà al president per a conéixer "qual és el full de ruta del Consell per a consolidar la reforma tributària del Botànic que va configurar un sistema fiscal progressiu com a garantia del manteniment dels servicis públics i de la igualtat d'oportunitats".