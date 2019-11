Cepeda estalla por las consecuencias de su ruptura con Aitana: "Me vetan de eventos por el salseo"

A pesar de que han pasado ya muchos meses desde la ruptura entre Cepeda y Aitana, una de las parejas más queridas salidas de Operación Triunfo, el gallego sigue sufriendo las consecuencias que, según él, tuvo esa relación.

De eso se ha quejado amargamente el cantante, que ha estallado en las redes sociales con un tuit que deja claro su enfado.

"Hasta la polla de que algunos no pasen página de un libro que ya he quemado. Que se me relacione, que se me vete de eventos por el salseo y que me sigan escribiendo ‘directoras de cine’ montándose sus pelis sobre lo que escribo", ha escrito el artista gallego. "Superadlo, por dios, que ya he salido con medio Madrid", ha rematado.

Tras su ruptura, Cepedaha sido relacionado con algunas jóvenes auqnue él nunca ha confirmado ni desmentido ninguna; por su parte, Aitana mantiene una relación con el actor Miguel Bernardeau.